Es hat sich einiges getan beim Kieler Powerrock-Trio The Pinpricks. Mit neuem Drummer, neuen Songs und einer Menge kreativer Energie steht die Band um Sängerin/Gitarristin Ronja Kaminsky vorfreudig in den Startlöchern, um am Sonnabend ihre neue EP Bait in der Alten Mu vorzustellen.