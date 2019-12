Covern mit Gefühl und Verstand in Kiel

Kiel

Dabei brauchen die Bassistin und Sängerin sowie ihre Kolleginnen beileibe nicht tief zu stapeln. Was Jansen mit der zweiten Sängerin Milla Kay und der famosen Jazz-Gitarristin Sandra Hempel da in ihrem sinnfällig „Sweet Dreams & Other Stories“ betitelten Kiel-Debut im Rahmen der Veranstaltungsreihe „amtsKULTUR“ nämlich zu Gehör brachten, war die hohe Schule des feinen Arrangements. Mit kleinem Besteck interpretierten die Vollblut-Musikerinnen weltbekannte Einträge des Pop-Katalogs, schälten deren inhaltlichen wie emotionalen Kern heraus und verpassten den Originalen in dicht gewobenen, farblich geschmackvoll abgestimmten Jazz-, Folk-Pop- oder R'n'B-Gewändern einen neuen, markanten Auftritt. Covern mit Gefühl, Verstand und einer eigenen Note. The Shells wissen, wie das geht.

"The Shells": Der ewige Geheimtipp hat's in sich

Vor fünf Jahren hätten die Freundinnen in Millas Küche in Hamburg die Idee ausgeknobelt, „doch mal eine Band zu gründen“, erinnert sich Birgid Jansen. „Wir hatten Pläne für das Merchandising, bastelten an unseren Künstlernamen, feilten an Albumcovern“. 2019 stehen die beruflich in viele verschiedene musikalische Projekte eingebundenen Künstlerinnen nicht nur vor einer längeren Band-Pause. Auch die erste CD lässt noch auf sich warten. „Irgendwie sind wir über den Status ewiger Geheimtipp nie wirklich rausgekommen“, schmunzelt Milla. Der allerdings hat's dafür in sich.

Von „ Mary Jane “ bis „Maria im Dornwald“

Milla zeigte sich Annie Lennox beim Eurythmics-Klassiker „Sweet Dreams“ gesanglich durchaus gewachsen. Gitarristin Sandra begleitete exzellent und übernahm - wie auch in anderen Songs - gerne mal die Melodielinie. Bei U2s „Love Is Blindness“ bewies sie zudem, dass sie nicht nur das elaboriert groovende Spiel beherrscht, sondern auch satte Rock-Akkorde schruppen kann. Alanis Morissettes „ Mary Jane“, das von Julie London in den fünfziger Jahren in die Welt gesetzte „Cry Me A River“ oder Elvis' Schmachtfetzen „Love Me Tender“ als schwerelose Latino-Jazz-Mitsing-Nummer schmeichelten den Ohren ebenso wie das intime und warme „Maria durch ein Dornwald ging“ oder als Zugabe Henry Mancinis Score-Juwel „ Moon River“.

Die Sängerinnen Milla und Birgid brachten mit unterschiedlicher Stimmlage „ihre“ jeweiligen Songs absolut auf den Punkt. Und dann war da natürlich die eingangs erwähnte Bob-Dylan-Nummer „Make You Feel My Love“, die Jansen mit intensivem Timbre zu einer ungeschminkt schönen, countryesk anmutenden Ballade ausgestaltete. Angereichert wurde der Abend zudem mit begeisternden Eigenkompositionen, wie etwa dem eingängigen Folk-Pop-Glanzstück „Leaving“ oder dem rassigen R'n'B Kleinod „Something“.

