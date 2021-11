Kiel

„Wir hatten große Lust, zusammen ein Stück zu machen”, sagt Christina Dobirr. Die freie Schauspielerin, vielen in Kiel aus Projekten wie etwa dem Schads Ensemble bekannt, unterrichtete neben der eigenen Schauspielerei zehn Jahre lang junge Menschen in der darstellenden Kunst.

Ein Projekt als krönender Abschluss

Durch Corona kam 2020 das vorläufige Aus für den Präsenzunterricht. Online unterrichten, wollte Christina Dobirr nicht. Was blieb, war das Gefühl: „Das können wir nicht so enden lassen.” Schon bald entstand der Gedanke an ein Projekt als krönenden Abschluss der gemeinsamen Zeit. Als analoge Proben wieder möglich waren und zudem der Bund die Zusage gab, das Projekt mit dem Titel „Draußen – Ein Theaterabend Noir” im Rahmen des Neustarts Kultur zu fördern, ging man an die Arbeit. Für Christina Dobirr ist es die erste Regie. Premiere ist am 18. November in der Hansa48.

Ehemalige aus Christina Dobirrs Theaterkursen auf der Bühne

Ihre Kollegin Linda Stach, mit der sie nach dem Ende des Schads Ensemble jetzt die Theatergruppe Aus freien Stücken betreibt, wird als Schauspielerin auf der Bühne stehen. Die übrigen sechs Darsteller und Darstellerinnen sind allesamt Ehemalige aus Christina Dobirrs Theaterkursen. „Wir sind alle so um die zwanzig Jahre alt”, erzählt Mitspieler Umut Topal, der zehn Jahre lang von Christina Dobirr unterrichtet wurde. Auch er freut sich, über die Gelegenheit zu einem Abschlussprojekt.

Draußen lauert die Gefahr

„Ein großer Teil des Unterrichts bestand aus dem Handwerk der Improvisation, darin ist die Gruppe extrem gut, und so ist auch unser Stück entstanden”, sagt Christina Dobirr. Das Thema greift durchaus die momentan schwierige Situation auf, ohne aber einfach auf Corona zu verweisen. Es geht um eine Gruppe von jungen Menschen, die gezwungen ist, an einem Ort zu bleiben, weil draußen eine große Gefahr lauert. „Dieses Draußen ist mächtig, aber auch verlockend. Es klopft an die Tür”, umschreibt Dobirr die nicht näher bestimmte Bedrohung.

Eine dystopische Situation. „Für jeden bedeutet dieses Draußen etwas anderes”, meint Christina Dobirr. Es gebe Neugierige, die unbedingt rauswollten, aber auch welche mit großen Ängsten: „Es ist wie ein Spiegel, in den man schaut.” Die Gefahr bleibt unerklärt. „Ich glaube, man kann auch den Zuschauern zutrauen, ihrer eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen”, sagt die Regisseurin. „Es darf Spielraum sein!”

Premiere 18. November, 20.30 Uhr, Hansa48; www.hansa48.de