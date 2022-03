Kiel

Ein Stuhl, ein Mikrofon, eine schwarze Bühne – mehr Ausstattung braucht es nicht bei der Premiere des Theatersolos „Lenz” im übersichtlich besuchten Kieler Kulturforum. Den Rest besorgt Schauspieler Eirik Behrendt, der den Text auf der Bühne lebendig werden lässt.

Autor und Regisseur Jens Raschke verfasste das Stück, basierend auf dem gleichnamigen Text von Georg Büchner sowie den Aufzeichnungen des Pfarrers Johann Friedrich Oberlin. Bereits 2013, damals noch als Auftragsarbeit des Theaters im Werftpark, war es erstmals zu sehen.

Neun Jahren später haben sich Eirik Behrendt und Jens Raschke vom Theater DeichArt erneut an die Arbeit gemacht. Schlicht in Schwarz gekleidet betritt Behrendt die Bühne und berichtet von den seltsamen Ereignissen rund um den Aufenthalt des Dichters Jakob Michael Reinhard Lenz Ende des 18. Jahrhunderts in einem Bergdorf im Elsass.

Aus einer Randfigur im Text „Lenz“ wird in der Bühnenfassung der Ich-Erzähler

Aus einer Randfigur in Büchners Text, einem Mann, den Lenz nur einmal kurz nach dem Weg fragt, wird bei Raschke der Ich-Erzähler des Geschehens. Immer wieder wird dieser Mann mit Namen Jean dem unter zunehmenden psychischen Problemen leidenden Lenz begegnen.

Um die Vorkommnisse zu erzählen, lässt Eirik Behrendt die verschiedenen Figuren aufscheinen. Mimt mit nuanciertem Spiel den sich aufschaukelnden Wahn des Dichters Lenz ebenso wie die Gefühlslage Maries, Jeans Schwester, die ein todkrankes Kind zu Hause hat.

Hier spinnt Raschke die Textvorlagen fantasievoll weiter und ersinnt eine zusätzliche Handlung. Eine Art Schauerstück, denn das Mädchen, das schließlich am Fieber verstirbt, scheint womöglich doch noch gelebt zu haben. Oder wurde es etwa aus dem Jenseits zurückgeholt? Auch die gewaltige Bergwelt, die wie ein weiterer Protagonist der Geschichte wirkt, kommt in Jeans Bericht vor.

Der Soundtrack des Films „Grizzly Man” wirkt wie für „Lenz“ gemacht

Im Gegensatz zur ersten Fassung von 2013 spielt diesmal auch Musik eine Rolle. Die atmosphärischen Klänge vom Band, das mal beruhigende Gitarrenspiel, dann wieder das unheilvolle Kratzen eines Cellos, stammen vom englischen Musiker Richard Thompson aus dem Soundtrack zum Werner-Herzog-Film „Grizzly Man”. Die Sequenzen erscheinen so passgenau, beinahe als seien sie eigens für „Lenz” entstanden. Ein weiteres Puzzlestück zur stimmungsvollen Gesamtwirkung.

