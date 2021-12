Kiel

Alle Jahre wieder durchleben „Ox und Esel“ seit 2005 dieselbe alte Geschichte. Die Geschichte vom Christkind, das in einem Stall geboren wird. In der Bibel wird die Geschichte gleich vierfach erzählt – und seither zu Weihnachten immer wieder. Bloß die tierische Gesellschaft, die kam dazu bisher kaum zu Wort. Wir haben sie getroffen und ein Gespräch mit Ox und Esel geführt – alias die Deichart-Schauspieler Eirik Behrendt und Tom Keller, die den Weihnachtsklassiker von Norbert Ebel im 16. Jahr auf die Bühne bringen.

Kieler Nachrichten: Hallo, wir treffen uns hier im Stall, dem Zuhause von Ox und Esel – darf ich Sie eigentlich duzen?

Ox: Tiere duzen sich ja untereinander sowieso. Insofern geht das in Ordnung.

Dann legen wir gleich los: Wie ist die Situation hier bei Euch im Stall, so kurz vor Weihnachten? Freut Ihr Euch schon?

Esel: Ich versuche das immer herzustellen, so eine Vorfreude. Ich räume den ganzen Tag auf, damit es schön ordentlich ist und nett. Hygge nennt man das im Norden ja wohl. Auch wenn mein Kollege, das nicht immer so mitkriegt und zu schätzen weiß.

Ox: Ich arbeite ja auch bis zum Anschlag. Einer muss doch das Heu in den Stall bringen.

Esel: Jaja, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dabei mag ich Heu gar nicht so gerne … ist mir zu trocken. Mohrrüben finde ich viel knackiger.

Hm, ich merke schon, Ihr habt da durchaus Eure Differenzen, was das Fest der Feste angeht …

Ox: Eigentlich wissen wir ja erstmal noch gar nicht, dass es ein Fest ist.

Esel: Ja, morgens ist das immer noch ein Tag wie jeder andere.

Das Christkind im Abendbrot von Ox und Esel

Wie ist das denn, wenn einem alle Jahre wieder ein Kind ins Abendessen purzelt? Gewöhnt man sich daran?

Ox: Ne! Echt, nee. Die sind ja auch verschieden, jedes Jahr anders. Man denkt zwar immer, ein Kind ist wie das andere. Ist es aber nicht. Man muss sich jedes Jahr neu drauf einstellen.

Esel: Aber es ist doch so süß.

Ox: Ach süß. Süß ist doch nicht die Antwort auf alles! Man muss doch mal sagen, dass es für sein Erscheinen den ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht hat. Das müsst Ihr Euch mal vorstellen: Das Kind landet mitten in meinem Abendbrot. Das ist, als wenn man die Essensglocke von seinem Menü runternimmt und dann hockt da ein Frosch drunter. Man ist ja ohnehin schon gestresst. Und außerdem bin ich Vegetarier.

Männer-WG vor der Kinderfrage

Esel: Sind wir beide. Liegt so in unserer Natur.

Außerdem ist man in so einer tierischen Männer-WG wohl auch nicht unbedingt auf plötzlichen Säuglingsbesuch eingestellt. Was ist denn das Schwierigste?

Ox: Also, erstmal geht es darum, es zu entfernen. Es schreit nämlich. Mächtig. Und wie hält man das aus, bei dem Geschrei zu essen? Da kriegt man ja nix runter. Wenn ich das nebenan bei den Ziegen erzähle, dann sind die schon heilfroh, dass ihnen das nicht passiert ist.

Esel: Die Frage ist also: Wie stellen wir das Kleine ruhig? Irgendwann hatten wir die Idee: Füttern, das könnte helfen. Aber womit? Heu und Mohrrüben – Fehlanzeige. Dann fällt uns Milch ein. Das Einzige, was wir nicht vorrätig haben … Gut, da muss ich dann halt bei den Ziegen nebenan fragen.

Ox: Und die Probleme hören ja nicht auf – dann hat es gegessen, und dann läuft es plötzlich aus. Alles nass …

Esel: Aber mittlerweile wissen wir ja, wie es geht.

Muh-ditation hilft immer

Klingt schon auch nach einigem Stress. Was tut Ihr dagegen?

Ox: Muh-ditation, das hilft meistens.

Esel: Er legt sich auch gern mit den Soldaten an, die das Jesuskind suchen. Da kann er sich ein bisschen entladen. Ich bin ja Pazifist.

Habt Ihr denn schon einen Tannenbaum? Und: Gibt es echte Kerzen?

Esel: Mit Stroh? Im Stall? Viel zu gefährlich.

Ein bisschen wie Ernie und Bert

Ox: Außerdem ist das viel zu eng, da drehen wir uns zweimal um, und schon liegt der Baum am Boden. Und überhaupt. In Bethlehem gibt’s doch gar keine Nordmanntannen.

Esel: Aber ich hätte schon gern einen – mit Kugeln und kleinen Eselchen drauf. Aber der Ox steht da nicht drauf. Ich durfte gerade mal Gardinen aufhängen.

Ihr habt ja eine strenge Rollenverteilung?

Esel: Ja, ist schon recht traditionell bei uns. Ein bisschen wie bei Ernie und Bert. Fragt sich bloß, wer jetzt wer ist. Mir bleibt jedenfalls gar nichts anderes übrig als das Heimchen am Herd – bei so einem Ochsen. Aber am Ende kriegen wir ja immer die Kurve und sind uns einig, dass wir uns kümmern wollen.

Was nervt Euch denn am anderen am meisten?

Esel: Die Sturheit! Und wie der kaut. Der kaut ständig. Provokantes Kauen.

Ox: Und Du bist nie pünktlich. Und dann kann der einen zulabern, Wahnsinn!

Ob die Könige aus dem Morgenland wohl kommen?

Es sollen ja auch noch ein paar Hirten kommen und drei Könige aus dem Morgenland. Oder fällt das wegen der Corona-Reisebeschränkungen aus?

Esel: Sternenmantel, Mundschutz, Krone – könnte klappen. Aber dann hier womöglich erstmal Quarantäne. Keine Ahnung, ob die wirklich kommen.

Ox: Aber eigentlich kommen sie immer.

Seid Ihr überhaupt schon geboostert?

Ox: Klar, wegen des Kindes müssen wir ja aufpassen. Bei uns ist das egal, wir müssen uns nur vor der Maul- und Klauenseuche hüten.

Mittlerweile macht Ihr das seit 16 Jahren – was bedeutet Euch denn das Weihnachtsfest? Da wird ja immer viel Wind drum gemacht.

Ox: Nee, nee, nee – das ist nur so ein heilloses Gerenne und Gedrängel. Jedenfalls, was die Menschen angeht …

Esel: Also, ich find’s ganz schön. Hier ein bisschen reden, da was hintragen. Lichterglanz. Irgendwie ist es am Ende unser eigenes Fest, wenn wir uns entscheiden, das Kind nicht rauszuschmeißen. Das ändert alles.

Ox: Na klar, wir haben natürlich sowieso so eine soziale Ader …

Esel: Nach allem Hin und Her sind wir uns am Ende ja auch einig, uns um das Kind zu kümmern. Dann wird aus der WG eine Art Patchwork-Familie. Und dann ist Weihnachten.

Deichart ist bis Jahresende noch in zwei Produktionen zu sehen: „Ox und Esel“, 21./22. Dezember, 20 Uhr, Hansa48, Kartentel. 0431/901901; „Jules Verne und der Unhold von Kiel“, 31. Dezember, 18 Uhr (!), Kulturforum. Kartentel. 0431/9013400