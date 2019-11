"Von hinten sieht er aus wie 20", raunt eine Frau in den 50ern einer Freundin zu. Was auch immer genau die Dame mit „hinten“ meint: Das ist mal ein sattes Kompliment für einen 80-Jährigen! Doch der Sänger Peter Kraus machte in jeder Hinsicht eine "bella figura" in der Sparkassen-Arena in Kiel.