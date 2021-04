Theater Kiel: Ballett im Entdeckermodus

Kiel

Wenn sich die Tänzer aus dem Kieler Ballett als Choreografen erproben, hält sich Yaroslav Ivanenko möglichst raus. „Da habe ich eine andere Rolle“, sagt der Ballettdirektor, „das ist ein Raum für neue, verrückte Ideen. Der hat seine eigene Energie. Und die Tänzer brauchen diese Freiheit.“

Erstmals im großen Opernhaus in Kiel

Neun Tänzer sind am Mittwoch unter dem Titel Stepping forward mit eigenen Stücken beim Abend der Jungen Choreograf*innen dabei, manche wie Marina Kadyrkulova, Erika Arsai und Didar Sarsymbaev zum ersten Mal. „Ich finde es toll, dass sie auch in der Pandemie so kreativ geblieben sind“, sagt Ivanenko und freut sich, dass das Experimentierfeld dank Corona erstmals auf der großen Opernbühne eröffnet ist.

Für Jean Marc Cordero keine Frage. Der Filippino, der seit 2017 im Kieler Ballett tanzt und schon mit verschiedenen eigenen Choreografien zu sehen war, sprudelt über vor Ideen. „Ja, das ist wie ein Puzzle“, sagt er gutgelaunt, „als Kind habe ich schon wahnsinnig gern gepuzzelt. Und wenn ich eine Inspiration habe, kommt gleich die nächste, und ich überlege, wie sie wohl zusammen funktionieren.“ Da kann der Watschelgang der Enten am Kleinen Kiel seine Fantasie ebenso entzünden wie die Hunde im Hiroshima-Park oder wie Landschaften durch die sein Geist zwischen den Proben wandert. „Und dann ist die Frage, wie ich diese stehenden Bilder in Bewegung bringe.“

Ein Stück für die Corona-Zeit

Für die Jungen Choreografen hat Cordero gleich zwei Stücke entwickelt. Das Solo Mutation spürt dem Leben als laufendem Prozess und fortdauernder Veränderung nach. „Für mich ist diese Choreografie ein abstraktes Bild“, sagt Cordero, „sehr gegenwärtig in der Corona-Zeit mit ihren Ungewissheiten. Und ich bin gespannt, was das Publikum darin sieht. Denn die Zuschauer sind es ja erst, die ein Stück daraus machen. Ich liefere die Optik.“ Für Mutation, das er selbst tanzt, hat er wie auch Bühne und Licht auch die Musik gemacht: „Der Tanz war fertig und ich habe etwas Ergänzendes dazu gesucht, etwas, das nicht ablenkt von der Bewegung, sondern mit ihr korrespondiert. Die Musik setzt die Stimmung.“

Termine für die Aufführungen Herzensstücke: Premiere ausverkauft. Danach 30. April. Junge Choreograf*innen: 28. April. Beide im Opernhaus Kiel. Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de

Auf der Basis von Georges Bizets Oper Carmen (1875) und zu dessen Musik ist das knapp halbstündige Drei-Personen-Stück Der Wahrsager entstanden. „Wenn der Wahrsager Carmens Schicksal vorhersagt, ist das erstmal einfach eine Geschichte“, sagt Jean Marc Cordero, „ist die Geschichte wirklich so tragisch. Man kann das glauben oder auch nicht.“ Er möchte die Hoffnung darin erzählen. Und auch wenn er dem Handlungsfaden in seiner Choreografie erstmal folgt, sieht er sie vor allem als eine Reflexion über das Geschichtenerzählen: „Es ist meine, also nur eine Version.“

Endlich wieder vor Publikum tanzen

Auf einen besonderen Stil mag sich der 34-Jährige nicht festlegen: „Das wechselt von Stück zu Stück. Tanz ist wie Sprache, und ich suche nach der Logik der Bewegung.“ Wichtig ist ihm die Zusammenarbeit mit seinen Tänzern Keito Yamamoto, Christopher Carduck und Pedro Pires. „Es ist ja tricky, die Bewegung, die ich erdacht habe, auf jemand anderen zu übertragen. Das ist ein Prozess, der nicht mal nach der Premiere fertig ist.“

Vor den Jungen Choreograf*innen aber kommen die Herzensstücke, eine Art Best of der Publikumslieblinge unter den Balletten, die Yaroslav Ivanenko in den letzten zehn Jahren in Kiel erarbeitet hat: Nussknacker, Schwanensee und Dornröschen. „Ganz anders“, lacht Cordero und freut sich über die Rückkehr auf die Bühne. „Fast sechs Monate hatten wir keine Kommunikation mit dem Publikum. Ich bin gespannt, was sie aus dem Abend machen.“