Kiel

Das Programm liest sich, als hätten zwei Jahre Pandemie am Schauspiel Kiel nochmal alles auf Nahe Null gestellt. So viel Lust an neuen Stücken, auch neuen Namen steckt darin. Am Puls der Zeit, aber ohne ihm allzu plakativ nachzujagen.

Luc Percevals eindrucksvolle Bearbeitung von Hans Falladas „Kleiner Mann, was nun“ am Thalia Theater ist zur Spielzeiteröffnung am 30. September ein starkes Stück, das mit Alexandra Liedtke eine aus der Oper („Les Troyens“, „Otello“) bekannte Regisseurin inszeniert. Die nachgelassenen Schriften „Bilder einer großen Liebe“ des 2013 verstorbenen Wolfgang Herrndorf („Tschick“) setzt im Studio die am Experiment und in der Volksbühne (nach Castorf) geschulte Regisseurin und Autorin Charlotte Sofie Garraway in Szene (2. Oktober).

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gespannt ist man außerdem auf Isobel McArthurs Singspiel nach dem Jane-Austen-Klassiker „Stolz und Vorurteil“, in dem fünf Dienstmädchen die Irrungen und Wirrungen der Töchter Bennett zusammenpuzzeln (6. Oktober). Regisseur Alexander Marusch, der am Landestheater einen sehenswert verdichteten „Nathan, der Weise“ abgeliefert hat, könnte für den heiteren Ernst die richtige Wahl sein.

Und wer sich noch an das urkomisch-todtraurige Fernseh-Verwechslungsdrama „Ruhe, hier stirbt Lothar“ erinnert, brillant besetzt mit Corinna Harfouch und Jens Harzer, der will sofort sehen, wie Volker Schmalöer die feinfädigen emotionalen Abstürze in Kiel umsetzt (2. Dezember). Am Kieler Schauspiel überzeugte der Regisseur 2018 mit einer berührenden Inszenierung von Florian Zellers „Vater“.

Tatsächlich möchte man erstmal alles sehen. Vielleicht, weil man nach zwei Jahren Impro und ausgefallenen Stücken ausgehungert ist; sicher aber auch, weil es einem so schön das Leben zu spiegelt.

Sommertheater „Kabale und Liebe“ nun indoor, „Pippi“ als Weihnachtsmärchen

Auch die Klassiker von der Indoor-Version des Sommertheaters „Kabale und Liebe“ über die Lebenslügen und verpassten Chancen in Tschechows „Onkel Wanja“ (21. April), den Daniel Karasek in Szene setzt, bis zu Goldonis verzwickter Komödie „Diener zweier Herren“ (5. Mai). Und „Pippi Langstrumpf“ als Weihnachtsmärchen sowieso (19. November).

Ja, man könnte einwenden, dass das alles sehr privat klingt. Aber wo, wenn nicht da, liegt denn auch der Grund fürs Politische? Die Frage ist nur, wer es wie herauskitzelt und sichtbar macht? Wenn Dariusch Yazdkhasti Hauptmanns „Die Weber“ (3. März 2023) in die Mangel nimmt, muss man sich darum sicher keine Sorgen machen. Sein streng geführter, vielstimmiger „Michael Kohlhaas“ hallt als Diskurs in Sachen Gerechtigkeit immer noch nach.

Gleiches gilt für Malte Kreutzfeldt und seinen klugen Zugriff auf die Stücke; er nimmt sich nach „Don Karlos“ nun Goethes „Reineke Fuchs“ vor (21. Oktober).

Klar, man hätte auch nichts gegen eine Ur- oder deutschen Erstaufführung im Spielplan; stattdessen nimmt die Frankfurter Regisseurin Marie Schwesinger ein Dokumentartheaterprojekt zu Kiel und den Nazi-Verbrechen in Angriff. Und man freut sich, dass zwei fertige, aber von Corona ausgebremste Inszenierungen nachgeholt werden: „Gott wartet an der Haltestelle“ im Studio und „Außer Kontrolle“ auf der Großen Bühne.

Theater im Werftpark: Open-Air-Spektakel und „Oliver Twist“

Huch, das Junge Theater im Werftpark wünscht sich vom Publikum, dass es in Sportschuhen und Trainingskleidung erscheint? Das kann ja was werden im Mai 2023 beim Open-Air-Spektakel im Werftpark. „Allez lez Musketierz“ heißt das Stück, das Bühnenleiterin Astrid Großgasteiger mit Autor Christoph Busche entwickelt. Mitmachen erwünscht!

Auch davor setzt das Werftpark-Theater auf Stückentwicklungen. Zum Saisonstart steht eine familientaugliche Bearbeitung von Charles Dickens‘ „Oliver Twist“ (1. Oktober) auf dem Programm. Die ganz Kleinen kommen bei „Tanzende Wasser“ auf ihre Kosten. Maik Priebe entwickelt mit „Flade“ ein Stück über Jugend in der DDR (18. April), und auch „Der Strom der Welt“ nach der Graphic Novel von Liv Strömquist ist für Jugendliche gedacht.