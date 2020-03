Neue Impulse für das Konzertleben

Kiel

Die 1986 in Bonn geborene Musikwissenschaftlerin Waltraut Anna Lach ist gemeinsam mit dem neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners angetreten, hat Bewährtes aufgegriffen und Neues entwickelt, um das Publikum zwischen drei und hundert Jahren noch näher an das Wirken der Kieler Philharmoniker heranzuführen.

Musikalische Kindheit in Bad Godesberg

Noch mehr als der allemal kunstinteressierte Vater hat ihre Mutter als Musiklehrerin die Grundlagen für Lachs musikalische Leidenschaft gelegt: „Das geht ja schon beim Einschlafen als Kind los, da sie dazu häufig und sehr gut Klavier gespielt hat.“ Im heimatlichen Bad Godesberg legte dann die Musikalische Früherziehung weitere Grundlagen. Die Geige kam hinzu und machte das Mitspielen im Schulorchester und später in der Universität möglich. Wie tief die Musik in der Familie wurzelt, zeigt sich auch an ihrer Schwester Luise Kautz („Wir wurden früher häufig für Zwillinge gehalten ...“).

Schwester inszenierte Korngolds "Die tote Stadt"

Die hat Musiktheater-Regie in Hamburg studiert und wurde – völlig unabhängig vom Engagement der Schwester – aufgrund ihrer stimmigen Hochschul-Inszenierung von Debussys Pelleas et Melisande für die noch laufende, und sehenswerte Kieler Produktion von Korngolds Die tote Stadt geholt.

Studium bei Prof. Dr. Silke Leopold

Waltraut Anna Lach hatte einen anderen Weg eingeschlagen, studierte Musikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg. Und zwar mit Silke Leopold bei einer Professorin, die unter anderem als internationale Kapazität in Sachen Barockopernforschung gilt. Durch einen Hinweis des Mannheimer Intendanten, in dessen Nationaltheater Lach als Regie-Assistentin Erfahrung sammelte, stieß die Studentin auf den Barockkomponisten Agostino Steffani, der Anfang des 18. Jahrhunderts mal Heidelberger Universitätsdirektor gewesen war: „Seine handgeschriebene Steffani-Notiz mit dem Tipp habe ich heute noch – als Reliquie“, amüsiert sie sich. Passend zum 625-Jahre-Jubiläum ihrer Uni hatte sie nämlich auf diese Weise den Gegenstand ihrer Magisterarbeit und Dissertation gefunden, edierte einen Einakter der Operngröße. „Besonders schön“, so Lach, „dass er auch aufgeführt wurde.“

Musikfestival Heidelberger Frühling

So konnte es gerne weitergehen. Im Künstlerischen Betriebsbüro des interessanten internationalen Musikfestivals Heidelberger Frühling folgten ein Volontariat und sogar die Assistenz der Programmplanung „mit viel Verantwortung und eigenen Konzertreihen“. Ein Stipendium der Studienstiftung ermöglichte die Promotion. Und nun Kiel. Hier setzt Waltraut Lach gemeinsam mit dem GMD Akzente in der Beleuchtung von Programmen, etwa wenn vor den Philharmonischen Konzerten die Einführung zum Podiumsgespräch zu viert erweitert wird. Es werden ungewöhnliche Spielorte wie der Schankraum der Lille-Brauerei, das Landeshaus oder das Computermuseum „bespielt“. Sogar Menschen mit Demenzerkrankungen lädt man offensiv ein, wohlwissend „welch’ positive Energie Musik für sie entwickeln kann“, so Dr. Lach.

Angebote für Kinder und Jugendliche

Ganz besonders wichtig findet die Konzertdramaturgin die Ausweitung der Angebote für Kinder und Jugendliche. Über die nach wie vor beliebten und in der Zielgruppe weit gefassten Familienkonzerte hinaus sind es die neuen „Küstenkidskonzerte“, die stark nach Altersgruppe differenzieren und mal im Werftpark, mal im Musiculum, aber auch im Schloss angesetzt sind. Außerdem koordiniert Lach auch konzertpädagogische Angebote im schulischen Bereich (am Vormittag) und – besonders attraktiv und exklusiv für junge Ohren – Probenbesuche.

