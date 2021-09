Kiel

Der berühmte Name Humperdinck lässt Kai Diekmann nicht los. „Ein fantastischer Komponist, bei dem es noch viel jenseits von ’Hänsel und Gretel’ zu entdecken gibt!“. Seit der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung auf der Insel Usedom in das Haus gezogen ist, in dem der Komponist Engelbert Humperdinck seine Schauspielmusik zu Shakespeares „Der Sturm“ direkt am Meer erfühlte und notierte, bleibt er am Puls der spätromantischen Musikgeschichte. Das passt nämlich sehr gut zu seiner ausgeprägten Richard-Wagner-Leidenschaft.

Im Frühjahr entdeckte und veröffentlichte Diekmann, der als Jugendlicher zehn Jahre Cello gespielt hat, eine bislang unbekannte frühe Komposition, das Klavierstück „Erinnerung“. Anfang September war er maßgeblich an den Humperdinck-Festtagen in Heringsdorf beteiligt, die nun alle zwei Jahre Aufmerksamkeit auf den Tonsetzer lenken sollen.

Am kommenden Montag wird Kai Diekmann am Berliner Ehrengrab in Stahnsdorf des 100. Todestages vom „Abendsegen“-Schöpfer gedenken und die „Erinnerung“ im Notendruck des Verlags Schott präsentieren. Und schon zwei Tage zuvor übergibt er im rheinländischen Geburtsort Siegburg dem Humperdinck-Haus und dessen Archiv eine Serie von Tagebüchern – spannende Dokumente des Sohnes Wolfram (1893 – 1985), Biograf und Regisseur, Assistent von Engelbert Humperdincks Schüler Siegfried Wagner und Patensohn von Cosima Wagner. „Die beiden Familien waren eng vernetzt“, so Diekmann.

Engelbert Humperdinck: 100. Todestag am 27. September Engelbert Humperdinck, am 1. September 1854 in Siegburg geboren, erhielt früh Klavierunterricht und begann bereits mit zwölf Jahren zu komponieren. Ab 1872 studierte er in Köln bei Ferdinand Hiller und in München. 1879 besuchte er Richard Wagner in Neapel. So kamen die Mitarbeit an der Uraufführung des „Parsifal“ und weitere Jahre in Bayreuth zustande. 1883 wurde Humperdinck Kapellmeister in Köln, unterrichtete in Barcelona und Frankfurt und vollendete 1893 sein Meisterwerk: die Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Fünf weitere Opern, darunter die beachtlichen „Königskinder“, konnten an diesen Erfolg nicht mehr anknüpfen. Ab Dezember 1900 widmete er sich in Berlin in Zusammenarbeit mit Max Reinhardt dem Genre Schauspielmusiken. Am 27. September 1921 starb Humperdinck an einem Schlaganfall.

Auf diese Weise schließt sich sogar noch ein weiterer Kreis – zu Diekmanns Ehefrau, der bekannten Kolumnistin Katja Kessler, in Kiel geboren und aufgewachsen. Denn in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt war Humperdincks Sohn Wolfram in den fatalen letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs Intendant der Bühnen gewesen.

Die 48 Tagebücher, die Kai Diekmann aus dem Kreis der Komponistenfamilie ankaufen konnte, beweisen, was man bislang nur erahnen konnte: Wolfram Humperdinck, Kieler Theaterintendant seit der Spielzeit 1941/42, wurde aufgrund seiner NSDAP-Mitgliedschaft am 7. Juni 1945 vom ersten Nachkriegs-Oberbürgermeister Max Emcke entlassen. „Als ich die Tagebücher abholte, habe ich schon auf dem Rückflug deswegen im Band von 1945 nachgeblättert.“

Die Sorge um die Zukunft im Amt hatte sich da in den privaten Aufzeichnungen schon länger angedeutet. Zurückgekehrt von einem die Kapitulation überdauernden Aufenthalt in der nach Timmendorfer Strand ausgelagerten Lubinus-Klinik erbittet Wolfram Humperdinck am 26. Mai beim Dienstherren, die „drohende Entlassung“ in eine „vorläufige Beurlaubung“ umzuwandeln. Doch der von den britischen Besatzern eingesetzte OB bleibt spürbar „skeptisch“ und verlangt „schriftliche Einreichung u. Erklärung über meine Stellung zur NSDAP“, schreibt der Regisseur.

Dass er letztlich keine überzeugenden „Referenzen“ zu seiner Entlastung beibringen kann und sich seiner linienkonformen Vergangenheit bewusst ist, spiegelt ein Aufenthalt in einer Nervenklinik Ende Mai. Dort spricht er „ausführlich über [s]eine Situation u. die Konsequenzen“.

Entlarvende Notizen: Brauner Parteigänger Wolfram Humperdinck

In der Tat zeigen weitere Dokumente, dass Wolfram Humperdinck ein überzeugter Nationalsozialist gewesen sein muss. In Notizen hat der von Diekmann in die Recherche einbezogene Kunsthändler Maximilian Baron von Koskull aus dem mittelfränkischen Marktbergel eine handschriftliche Textbeilage gefunden, die der Kieler Intendant 1941 seinem Sohn Heinz feierlich zur Konfirmation widmet. Sie zieht einen irritierend entlarvenden Vergleich (Unterstreichungen im Original!): „Wie der Soldat draußen an der Front durch den unbeirrten Glauben an unsern Führer Adolf Hitler zu höchster Leistung befähigt wird, so gibt der Glaube an Gott und an das Evangelium der Liebe dem Einzelnen Trost und Stärke in Stunden höchster Not und in den schweren Schicksalsschlägen des Lebens.“

Die Tagebuch-Notizen der Kieler Jahre sind naturgemäß geprägt von dem Bestreben Humperdincks, in der Hafenstadt mit dem militärisch relevanten Kriegshafen sogar noch nach der Zerstörung des Opernhauses (13. Dezember 1943) Theatererlebnisse zur Ablenkung der Bevölkerung anzubieten. Er tat dies beispielsweise in der zusätzlichen „Komödie am Ostufer“ in einem Gasthaus der Schönberger Straße in Wellingdorf. Der Intendant hatte seit 1942 etliche Wagner-Abende, sogar den „Ring des Nibelungen“, und natürlich „Hänsel und Gretel“ seines Vaters ermöglicht.

Ab 1944, als Reichsminister Goebbels die Theater landesweit schließt und auch Humperdinck und seine Mitarbeiter „kriegswichtig“ einberuft („17.00 Dienstschluss. Zu Hause Befehl f. d. Volkssturm …“), wird die Sammlung ihrerseits zum Fanal des Untergangs an der Förde. Am 26. August 1944 verzeichnet er – am Tag nach der Hochzeit der Tochter – den schwersten Luftangriff auf Kiel und die akute Not in der Hardenbergstraße: „Unser Haus brennt wieder! Möbel aus dem unteren Stockwerk großenteils gerettet (…). Die Nacht im Freien bei dem brennenden Haus zugebracht.“