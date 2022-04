Teil eines Ensembles zu sein und am großen Ganzen der Inszenierung zu arbeiten, das genießt Gerhard Ulrich gerade. In Schillers „Don Karlos“ am Kieler Schauspiel spielt der ehemalige Landesbischof der Nordkirche den Großinquisitor. Ein Gespräch über Kirche, Theater und Schillers Aktualität.