Kiel

Sara Risch, Allround-Künstlerin am ersten Pult der Zweiten Geigen im Philharmonischen Orchester Kiel, will den berühmten „Karneval der Tiere“ ganz allein wuppen. Als Vorbereitung auf die lang zurückersehnten Kinder- und Jugendkonzerte, aber für Konzertfans jeden Alters wird sie am Flügel die Bearbeitung für Klavier solo spielen und den köstlichen Erzähltext à la Loriot zum Besten geben.

Streaming-Konzert auf dem Youtube-Kanal des Kieler Theaters

Für die Textversion entschied sich Risch, selbst Mutter von zwei Kindern, ganz bewusst: „Ich finde, dass er sowohl für Kinder als auch für Erwachsene lustig ist.“ Das Streaming-Konzert von 25-Minuten, das auf dem Youtube-Kanal des Kieler Theaters ab Sonnabend um 16 Uhr für eine Woche zu sehen sein wird, sei mit einer klaren pädagogischen Aufgabe für die Kinder verknüpft, um das Werk von Saint-Saëns kennenzulernen.

Anzeige

Musik(halbe)stunde für das Wohnzimmer

Weil der Musikunterricht für alle Grundschüler brach liegt, überlegte sich Risch eine Musikstunde für das Wohnzimmer, ergänzt durch kolorierte Illustrationen der Kieler Künstlerin Bettina Günst. Weil das Ganze auch noch von einer passionierten Jungfilmerin, der Kontrabass-Kollegin Flóra Bartányi, im Video festgehalten wurde, ist ein Künstlerinnen-Event entstanden. Auch das hätte Camille gefallen.