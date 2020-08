Kiel

Der schwarze Kubus am Kieler Opernhaus, er platzt aus allen Nähten. Zwar sind diese Woche noch Theaterferien, steht die erste Premiere erst am 15. August an. Aber auch so macht Karasek auf dem Rundgang immer wieder nachvollziehbar klar: Für Orchester, Chorsänger wie Tänzer, vom Nachwuchs in den Akademien gar nicht zu reden, gibt es schlicht zu wenig Platz, mitunter sogar zu wenig Luft zum Proben. Für die Werkstätten zu wenig Raum zum bühnengerechten Arbeiten. Und: „Lagern können wir hier eigentlich nichts“.

Der Arbeitsschutz setzt Grenzen

Es bestehe Handlungsbedarf, bevor die jahrelangen Kompromisse in dem sanierungsbedürftigen Bau aus dem Olympiajahr 1972 unerträglich (und gar zu ineffizient) werden, Räume geschlossen werden müssen, weil aktuelle Arbeitsschutz-Richtlinien nicht mehr einzuhalten sind. Bisher konnten Verstöße mit hohem organisatorischen Aufwand vermieden werden, betont Verwaltungsdirektor Roland Schneider. Immerhin arbeiten hier rund 170 Personen.

Kulturministerin Karin Prien zeigt Verständnis

Die Problematik sei durchaus nachvollziehbar, sagt Karin Prien, die im Kieler Opernhaus ihre Kultur-Sommerreise durchs Land beschließt. Klar, dass die hier als unumgänglich erachtete Trennung von Probenräumen und Werkstätten ihren Preis hat. In Corona-Zeiten ein besonders heikles Thema. Zumal es viele andere Bedürfnisse gibt, auch aus dem Kulturbereich – und nicht nur, aber auch aus Kiel, wo die Sanierung des Konzertsaales am Schloss und die energetische Sanierung der Kunsthalle im konkreten Planungsstadium sind. Der noch höhere Bedarf fürs Theater ist formuliert – die Lösung womöglich in weiter Ferne.

Die Lösung ist ein neues Werkstattzentrum

Die Lösung, davon ist auch Kiels Kulturdezernentin Renate Treutel überzeugt, kann nur ein neues Werkstattzentrum für das Theater sein, das wegen der Enge im Kubus derzeit im Stadtgebiet dezentral Flächen für Fundus und Lager angemietet hat. Sie will man künftig an einem Standort konzentrieren. Noch nicht offiziell ist, dass dafür sogar schon eine geeignete Immobilie ausgeguckt wurde und Verhandlungen anstehen. Die Vision ist ein Werkstattzentrum mit Montagehalle, wo man schon von den Dimensionen her bühnengerecht arbeiten kann, ohne dafür die Bühne im Opernhaus zu blockieren. Mit dem im Kubus freiwerdenden Platz ließen sich dann vor Ort Probenräume schaffen, die den heutigen Anforderungen entsprächen, was den Arbeitsschutz angeht, aber auch schlicht die Größe. Die Notwendigkeit einer solchen Neuordnung wurde bereits in Gutachten formuliert, die Jahrzehnte alt sind.

Der Intendant befürchtet fatale Dominoeffekte

Man hat viele Jahre improvisiert. Doch langsam wird es brenzlig. Man spürt an den Stationen des Rundganges, dass dem Intendanten die Sorge im Nacken sitzt, irgendwann Räume schließen zu müssen. Fatale Dominoeffekte bis hin zur Gefährdung des Spielbetriebes könnten die Folge sein. Da geht es gar nicht mal um aktuelle Probleme, wie die mangelhafte Belüftung etwa im Chorprobensaal, die in Corona-Zeiten besondere Brisanz hat. Das Schloss kann derzeit als Ausweichquartier herhalten, aber nicht in einer Dauerlösung. Treutel: „Die Stunde der Wahrheit kommt spätestens, wenn da saniert wird“. Ähnliches gilt für den Orchesterprobenraum.

Die Compagnie kann erst auf der Bühne wirklich proben

Die Enge in der immerhin frisch gestrichenen Garderobe für die Männer des Balletts ist spürbar. Die Dimensionen des Ballettsaales sind so begrenzt, „dass die Compagnie eigentlich erst auf der Bühne wirklich proben kann“. In der Schlosserei schwärmt Daniel Karasek von der „traumhaften“ Arbeit, die hier geleistet wird. Aber der Platz reicht hinten und vorne nicht für das, was hier für die Opernbühne gebaut wird. Andererseits stiegen die Erwartungen ans Bühnenbild bei einem durch TV- und Kinoopulenz verwöhnten Publikum.

Das Land will das Thema "konstruktiv begleiten"

So sprechen die Bilder für sich. Renate Treutel betont noch einmal, dass von Luxussanierung keine Rede sein könne: Es gehe darum, Substanz zu erhalten und zukunftsfähig zu bleiben. Was tun? Ministerin Karin Prien warnt auch davor, Kulturprojekte in Stadt und Land gegeneinander auszuspielen. Sie spricht von einer Verantwortungsgemeinschaft von Stadt, Land und Bund, von Priorisierung und Konkretisierung. Auch wenn die Kommune zuerst gefordert sei, „sind wir bereit, das Thema konstruktiv zu begleiten“.

Hoffnung auf Bundesförderung

Sie wirbt dafür, frühzeitig alle Möglichkeiten zu prüfen, Förderprogramme des Bundes zu nutzen – das Theater Lübeck habe da gerade große Entlastung erfahren. Die Stadt, machte die Kulturdezernentin deutlich, wird derweil verschiedene Möglichkeiten sondieren, das Projekt voranzutreiben. Auch über viele Jahre gestreckte Mietkauf-Modelle kämen dafür in Betracht, sagt sie und verweist auf Erfahrungen aus dem Schulbereich.

Problem verstanden, bilanziert der Intendant den Besuch. Immerhin eine Basis, nicht locker zu lassen.

