Theater Kiel: Diese Stücke waren Besuchermagneten

Reiners wurde in Kiel mit offenen Armen empfangen: War es zunächst Neugierde auch an neuen Formaten, ist es mittlerweile Bestätigung. So eine Erfrischung können noch nicht einmal die Verhältnisse im sanierungsbedürftigen Kieler Schloss beeinträchtigen.

Musical "Swenney Todd" erfüllte Erwartungen nicht

Gute Perspektiven also zur Halbzeit der aktuellen Saison. Auch der Blick auf die vorhergehende kann sich sehen lassen. Allerdings verlief die ohne das Nachfrage-Hoch einer Sommerbespielung. Und sie sorgte mit dem aufwendig produzierten Musical " Sweeney Todd" auch für Enttäuschungen bei der Nachfrage. Den Humor, mussten Generalintendant Daniel Karasek und sein Team feststellen, „mögen hier viele nicht“. Und offenbar wurden auch die Ohrwürmer vermisst. Nur 57 Prozent Platzauslastung gegenüber etwa über 90 Prozent, die "Ein Amerikaner in Paris" in dieser Spielzeit bislang erreicht – das ist ein kräftiger Dämpfer, den man gegen Ende der Spielzeit ein wenig kompensierte, indem man zum "Hammer" griff, und gewissermaßen als Nachfrage-Joker Franz Wittenbrinks Heimwerker-Liederabend vorzog.

Fast vier Millionen Euro aus Karteneinnahmen

Die Szenen aus dem Baumarkt brachten im Juni nochmal gute Zahlen – und in der gesamten Saison insgesamt 218.000 mit Tickets ausgestattete Besucher in 958 Veranstaltungen (nach 227500 in 2017/18). Daraus ergeben sich Karteneinnahmen von 3,95 Millionen Euro – 80.000 Euro über dem Plan. Insgesamt lag der Etat für das Theater Kiel in der Saison 2018/19 bei 35,7 Millionen Euro. 16,37 Millionen davon flossen als städtische Zuschüsse, 14,8 kamen vom Land. Dieses im Lauf der letzten Jahre umgekehrte Verhältnis zeige auch, weshalb die Dynamisierung der Landesmittel dringend angehoben werden muss, sagt der kommissarische Kaufmännische Direktor Roland Schneider. Und man tut selbst, was man eben kann.

Mehr Besucher als anderswo Kiel steht im Konzert annähernd vergleichbarer Mehrspartentheater in Städten ähnlicher Größe gut da: Der Kaufmännische Direktor Roland Schneider verweist auf entsprechende Zahlen in der Statistik des Deutschen Bühnenvereins für 2017/18. Während das Kieler Theater 227.500 mit einem Ticket ausgestattete Besucher zählte, waren es in Lübeck 174.000, Braunschweig 172.600, Augsburg 161.300 oder Magdeburg 153.600 , Aachen gar nur knapp 150.000 Besucher. Selbst das Theater in Bremen (548.000 Einwohner) schaffte es 2017/18 nur auf 176.000 Gäste. Wenn man den Blick etwa auf Hannover mit 366.000 Besuchern richte, müsse man wissen, dass das Staatstheater der mehr als doppelt so großen Stadt mit 890 Beschäftigten (Kiel: 518) doppelt so hohe öffentliche Zuschüsse bekomme... Man muss sich in Kiel also nicht verstecken.

Karasek : "Man muss das Publikum noch mutiger machen"

Auch deshalb schmerzt Daniel Karasek etwa die zurückhaltende Nachfrage bei der „herausragenden“ Inszenierung von Korngolds "Die tote Stadt": „Man muss das Publikum noch mutiger machen“. Da hätten große Städte oft schon mehr Eis gebrochen. Der Intendant ist aber auch der Überzeugung, dass durch nicht ausreichend geförderten Musikunterricht in den Schulen oft die Basis fehle: „Im Sprechtheater wird viel mehr gemacht“. Es gelte, auch den Musik-Theaterbesuch zur positiven Pflicht zu machen, fordert Karasek, der zugleich auf die engagierte Nachwuchsarbeit mit den Akademien im eigenen Haus verweist. Mit einem „möglichst breiten Spielplan“ müsse sich das Opernhaus, so seine Vision, zunehmend zu einem Hot Spot der Innenstadt entwickeln – und deren Neugestaltung komme diesem Ziel auch entgegen.

Ballett-Kooperation als "sportlicher Kraftakt"

Das Ballett, "Eugen Onegin" bestätigt es aktuell, wiederum ist ein tragender Posten im Angebot der Kieler Bühnen. Durchaus ein „sportlicher Kraftakt“, habe sich die hoch motiviert gepflegte Kooperation mit dem Theater Lübeck bestens bewährt. Die Nachfrage spricht für sich. Auch mit der Entwicklung in Schauspiel wie im Jugendtheater ist Karasek sehr zufrieden. Selbst widerspenstige Themen wie in Juli Zehs "Spieltrieb" seien echt eingeschlagen und "Hamlet", "Neunzehnachtzehn" wie "Dreigroschenoper" erwiesen sich in der Holtenauer Straße als Erfolgsgaranten, während im Werftpark in charmant kleinerem Rahmen auch mit Nebenprogrammen und Soloprojekten „immer was los ist“.

Das Sommertheater zieht 2020 auf den Rathausplatz

Stabile Verhältnisse schon seit Jahren – ein gutes Polster für den Blick voraus. Das Sommertheater im August 2020 muss vorbereitet werden. Angesichts der Gerüste um die neue Salzhalle auf dem Seefischmarkt und zugleich (auch kalkulatorisch) unklarer Eigentumsverhältnisse auf dem MFG-5-Gelände wurde es analog zur Sommeroper auf den Rathausplatz verlegt. Auch die Konzertsaal-Problematik stellt vor manche Herausforderung. Für den Übergang während der ab 2021 anvisierten Sanierung am Schloss gibt’s bis dato noch keine goldene Lösung – aber viele Gespräche.

