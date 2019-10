Jugendliche für "Auerhaus" gesucht

Kiel

"Auerhaus", Bjergs Erfolgsroman über eine Jugend in den Achtzigern mit dem Soundtrack des titelgebenden Madness-Songs, gehört derzeit zu den Lieblingsstücken am deutschsprachigen Theater. Gerade erst feierten die Szenen aus einer Schüler-WG, die sich neben der Protesthaltung auch noch die Rettung ihres lebensmüden Freundes vorgenommen haben, in Flensburg am Landestheater Premiere; in Kiel kommt das Stück am 19. April 2020 auf die Bühne. „Das Stück läuft rauf und runter in den deutschen Theatern“, sagt Dramaturgin Mona Rieken. „Aber wir machen es etwas anders. Wir wollen die Geschichte mit Jugendlichen erzählen und es so durch die viel unmittelbarere Perspektive dieses jugendlichen Alters zeigen.“

Ausschließlich Jugendliche auf der Bühne

Dafür sucht das Kieler Schauspiel nun sechs junge Leute zwischen 16 und 20 Jahren, die Lust und Zeit haben, das Stück ab Januar zu erarbeiten. Möglichkeiten, am Theater Kiel Bühnenluft zu schnuppern, gibt es verschiedene; aber bei " Auerhaus" wird es ernst. Besonders ist an der Produktion nicht nur, dass dann ausschließlich Jugendliche auf der Bühne stehen – die Inszenierung soll auch regulär in den Spielplan übernommen werden. Die Regie übernimmt Oliver E. Schönfeld, langjähriges Ensemble-Mitglied, der hier erstmals die Seiten wechselt. „Ich bin da beides, Lehrer und Regisseur“, sagt der Schauspieler, „das ist schon eine Herausforderung – aber ich habe große Lust dazu. Auch weil das Stück so gut ist. Es geht um Freundschaft und Trauer; Dinge, die Jugend in allen Zeiten betreffen.“

Mit Basistraining geht es los

Auch die Probenarbeit wird etwas anders laufen. „In vielen Jugendclubs werden die Stücke aus den Teilnehmern und ihrem Erleben entwickelt“, so Mona Rieken, „hier haben sie ein fertiges Stück, Rollen, die schon bestimmte Konturen haben.“ Bevor es ans Eingemachte geht, wird Theaterpädagoging Marie Coring mit den Darstellern erstmal ins Basistraining einsteigen. „Wie bewege ich mich im Raum? Wie geht das Sprechen?“ Ein- bis zweimal pro Woche wird von Januar bis März geprobt; in den Osterferien geht es mit Intensivproben in die heiße Phase.

Alle gleichberechtigt im Ensemblestück

Und was müssen die Jugendlichen mitbringen? „Bühnenerfahrung muss nicht sein“, sagt Marie Coring. „Eher Lust, sich auszuprobieren und darzustellen.“ „Ein Gefühl für Rhythmus“, sagt Schönfeld. Und Mona Rieken ergänzt, dass " Auerhaus" ein echtes Ensemble-Stück ist: „Das heißt, es gibt hier keine Selbstdarsteller. Alle sind absolut gleichberechtigt.“

Auswahlworkshop am 16. November. Probenzeitraum Januar bis März. Anmeldung per Mail bei marie.coring@theater-kiel.de