Theater Kiel: Nach der Impfaktion mit neuem Spielplan in den Februar

Kiel

Durch die Zwangspause am Theater sind einige Änderungen am Februar-Spielplan notwendig geworden, „um die Bühnen auch für die Probenarbeit nutzen und die Chronologie des Spielplans einhalten zu können“, hieß es am Freitag. Im Opernhaus werden im Februar immer von Freitag bis Sonntag beliebte Stücke aus dem Repertoire gespielt – darunter „Die Zauberflöte“, „Anatevka“ und „Die Schöne und das Biest“ – unter der Woche wird auf der Bühne geprobt. Auch in den anderen Spielstätten kommt es zu Änderungen.

Musical-Premiere wird am 25. Februar nachgeholt

Die im Januar ausgefallene Premiere des Andrew-Lloyd-Webber-Musicals „Sunset Boulevard“ wird am 25. Februar im Opernhaus nachgeholt. Die Premiere von „Die rote Wölfin“ im Jungen Theater im Werftpark verschiebt sich um eine Woche auf den 27. Februar, die Uraufführung des Jugendstücks „Point Nemo“ rückt vom 26. Februar auf den 12. März.

Wer sich impfen lässt, bekommt Rabatt

Der Vorverkauf für den angepassten Spielplan startet am Sonnabend, 29. Januar, um 10 Uhr. An diesem Tag befindet sich die Vorverkaufskasse im Opernhaus im Foyer – sie ist parallel zur offenen Impfaktion von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Alle Impflinge (Erst-/Zweit-/Boosterimpfung, ab zwölf Jahre) erhalten einen 20-Prozent-Rabattgutschein für eine Vorstellung ihrer Wahl. 600 Dosen Impfstoff von Moderna und Biontech stehen zur Verfügung. „Impfen ist das wichtigste Instrument, um die Pandemie schnell zu überwinden, und es schützt auch die Kultur“, sagte Generalintendant Daniel Karasek.

Der gesamte geänderte Spielplan ist auf www.theater-kiel.de als PDF zum Download hinterlegt. Wer schon Karten gekauft hat oder als Abonnent von geänderten oder abgesagten Vorstellungen betroffen ist, wird vom Vertrieb des Theaters informiert.