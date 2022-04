Kiel

Zurzeit fallen die Premieren wie jüngst der „Don Karlos“ noch Corona-Erkrankungen im Ensemble zum Opfer, werden die Zahlen an Einnahmen und Zuschauerzuspruch ständig neu gemischt. Verwaltungschef Roland Schneider ist aufgrund des positiven Zuschauerzuspruchs trotzdem zuversichtlich, das Einnahmesoll der Saison zu erreichen: „Was erlaubt war, haben wir möglich gemacht!“ Und bei der Präsentation der Planung für die kommende Spielzeit ist nicht nur beim Generalintendanten Daniel Karasek Aufbruchstimmung zu spüren.

Am 18. August soll der leidenschaftliche Opernhit „Carmen“ von Georges Bizet die Sommeroper Open Air auf dem Rathausplatz zum Publikumsmagneten machen und in gut einem Jahr auch noch indoor wiederaufgenommen werden (Regie: Karasek; am Pult: GMD Benjamin Reiners). Damit rahmen dann sogar zwei Sommertheater-Produktionen die avisierte Saison ein, denn das Schauspielensemble will wegen der frühen Schulferien 2023 schon zum Spielzeitende draußen auftrumpfen. Womit, wurde aber noch nicht verraten.

Mit starken Frauenporträts hat es der Generalmusikdirektor auch in seinem Mozart-Zyklus („Così fan tutte“, Regie: Luise Kautz, zuletzt mit „Die tote Stadt“ und „Die Jüdin“ geschätzt) und Puccinis „Manon Lescaut“ zu tun. Auch für letztere soll eine Regisseurin die weibliche Perspektive garantieren.

Sein Stellvertreter Daniel Carlberg dirigiert Tschaikowskys letzte Meisteroper „Iolanta“ (Regie: Carlos Wagner) und eine wirklich gewichtige polnische Rarität der klassischen Moderne: „König Roger“ von Karol Szymanowski. Nach Prokofjews „Liebe zu den drei Orangen“ kehrt Dirk Schmeding für die szenische Realisation dieses mystischen Musiktheaters zurück.

Oper Kiel mit Bizet, Mozart, Szymanowski, Offenbach, Puccini und Tschaikowsky

Und noch eine Rarität lässt aufhorchen, die hier offenbar noch nie zu hören war: „Pariser Leben“ ist eine herrlich frivol durchgeknallte Operette von Jacques Offenbach. Sie wird unter der Leitung von Kapellmeister Sergi Roca Bru und in der Regie von Stephan Prattes als deutsche Erstaufführung der rekonstruierten Urfassung Wirbel machen.

Schon im Oktober soll der Musicalspaß „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ über das fliegende Auto in der Regie von Daniel Karasek Freude bringen. Gleiches gilt für die Wundertüte, die Kammersänger Jörg Sabrowski mit seiner neuen Entertainment-Show „The Big Sabrowski“ und wechselnden Gästen öffnen wird. Und die Nachwuchskräfte der Chor-, Orchester- und Ballett-Akademien am Theater Kiel erhalten diesmal sogar eine Opernhaus-Produktion, die noch geschrieben und komponiert wird.

Konzerte in der Wunderino-Arena: Fabian Müller und Finnland-Schwerpunkt

GMD Reiners zieht etwas Musiktheater konzertant in die Konzerte in der Wunderino-Arena herüber: Bernsteins „Candide“ setzt in der Loriot-Fassung Mitte Juni 2023 den Schlusspunkt unter eine sinfonische Saison, die dem Pianisten Fabian Müller als Artist in Residence und einem Finnland-Schwerpunkt gewidmet ist. Dazu passt die junge, aber international bereits hoch gehandelte finnische Dirigentin Emilia Hoving. Und Konzerterlebnisse mit Stargeiger Frank Peter Zimmermann (in Brahms’ Violinkonzert) oder dem musischen „Tatort“-Kommissar Axel Prahl darf man auch als attraktiv bezeichnen.

Spannend nicht zuletzt die Idee von GMD Reiners und Ballettchef Yaroslav Ivanenko, die große Ballettproduktion im Herbst der Musik von Igor Strawinsky zu widmen und zu ihr die surrealistischen Bilder von Salvador Dalí „tanzen zu lassen“. Für den zweiten Abend der Compagnie, „Flight of Fancy“, sind Wubkje Kuindersma und Johan Inger vom renommierten Nederlands Dance Theater als Choreografen nach Kiel eingeladen.