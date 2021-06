Kiel

In der Oper wird selbstredend die fast fertig geprobte, aber wegen Corona nie aufgeführte Barock-Rarität "Il Cambise" von Scarlatti (ab 8. Mai 2022) aufgegriffen. Und schon ab 18. September ist Prokofjews herrlich verrückte, einer gemäßigten Moderne zuzurechnenden Komödie "Die Liebe zu den drei Orangen" in der Inszenierung des aufstrebenden Regisseurs Dirk Schmeding zu sehen. Außerdem hat man erstmals die Rechte für Andrew Lloyd Webbers berühmtes Musical "Sunset Boulevard" ergattert (22. Januar). Und die Jugendakademien erarbeiten sich den Märchenstoff "Zwerg Nase" – ab 9. April in der Werftpark-Regie Lara Pansegrau, die im Kinder- und Jugendchor schon lange Theaterluft geschnuppert hat.

Diskussionswürdige "alte weiße Stücke"

Ansonsten geht es, auch das offensiv gedacht, um „alte weiße Stücke“: Der Saisonschwerpunkt im Kieler Opernhaus will erkunden, wie das großkalibrige Genre mit Klischees spielt und Mehrheitsgesellschaften darin mit Minderheiten umgehen. Da passt Puccinis fernöstlich schillernde Tragödie "Madame Butterfly" (Regie: Joachim Rathke; Saisonstart am 28. August) genauso in die Diskussion wie sogar das Kinderoper-Weihnachtsmärchen "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer". Auch in Mozarts "Zauberflöte" (ab 11. Dezember erneut in der Regie von Daniel Karasek, aber mit neuen Dialogen von Roland Schimmelpfennig) spielt das eine Rolle wie erst recht in Jacques Fromental Halévys selten gehörter, aber faszinierender Grand Opera "Die Jüdin" (ab 12. März; Regie: Luise Kautz). Ewig berechtigt: der „Blackfacing“-Streit in Giuseppe Verdis "Otello", den GMD Reiners am 30. April dirigiert und Alexandra Liedtke inszeniert. Auch Verdis "Aida", die Karasek als Wiederaufnahme von draußen nach drinnen überträgt, hat ja eine Außenseiterin als Titelfigur.

Ballett Kiel mit Märchenklassiker "Die Schöne und das Biest"

Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko, der gerade in Kiew inszeniert, und Bühnenbildner Heiko Mönnich stecken eigentlich schon mittendrin in der Arbeit für den ersten Ballettabend der neuen Saison, erzählt Ballettleiterin Heather Jurgensen. Mit "Die Schöne und das Biest" hat sich Ivanenko einen Märchenklassiker ausgesucht, der Musical wie Film inspiriert hat. „Die Frage ist ja: Was ist es für ein Biest?“, sagt Heather Jurgensen, „ist es ein wildes Tier oder ein Alien?“ Alles ist möglich. Und so soll die Choreografie auch kein reines Familienstück werden, sondern auch die tieferen Schichten des Märchens beleuchten. Der Abend, der am 6. November Premiere hat, wird von den Kieler Philharmonikern unter Leitung von Daniel Carlberg begleitet.

Otello 2.0 vom Ballett Kiel

In der zweiten Premiere am 2. April 2022 wird sich Tänzer und Ballettmeister Amilcar Moret Gonzalez mit "Othello 2.0" als Choreograf vorstellen. Die Titelfigur des Eifersuchtsdramas von Shakespeare hat Gonzalez einst bei John Neumeier am Hamburg Ballett getanzt. „Seither beschäftigt ihn die Figur mit ihren Widersprüchen“, sagt Heather Jurgensen, „er wollte das unbedingt auf die Bühne bringen.“ Gemeinsam mit den Tänzerfreunden und -kolleginnen Virginia Tomarchio aus dem Kieler Ballett, Roberto Carrozzino und Martina Nadalini hat er schon früher Ideen für eine Choreografie des Stoffes entwickelt. Sie alle sind auch im kommenden Frühjahr dabei.

Ballett-Wiederaufnahmen und Junge Choreografen

Dass die aktuellen Produktionen Solitär, "Herzensstücke" und "Dorian Gray", die so lange auf ihre Premieren warten mussten, auch in der kommenden Saison weiter im Programm bleiben, versteht sich. Daneben sind aber auch die Tänzer wieder als "Junge Choreografen" gefragt. Sie präsentieren sich am 13. Mai in der Neuen Salzhalle an der Schwentinemündung mit eigenen Stücken. Auch auf eine Ballettgala, wie sie im traditionell zur Kieler Woche geboten wird, hofft das Ballett Kiel für die neue Spielzeit.

Von Bender / Strehk