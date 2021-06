Kiel

"Es war ein großer Wunsch aus dem Ensemble und der Leitung so viel vom Repertoire wie möglich noch einmal zu zeigen, bevor wir in die Ferien gehen", so Theatersprecherin Ulrike Eberle. Insbesondere da manche Stücke ja auch nicht in die nächste Spielzeit übernommen werden könnten. Deswegen komme Mariasole Mainini noch einmal angereist, um die Sandrina zu singen.

Die qualitätvolle komische Oper, die parallel zum "Figaro" entstand, ist im Kieler Opernhaus in einer coronatauglichen 90-Minuten-Version von Intendant Daniel Karasek zu sehen. Die Leitung des brillanten Ensembles hat um 19 Uhr GMD Benjamin Reiners.