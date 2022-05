Kiel

Er rauscht herein im wütenden Furor seiner Jugend, reißt sich noch im Laufen Jacke, Schuhe, Hemd herunter. Hier muss sich einer nicht nur Luft machen, hier will einer erkannt werden. Als Sohn, als Liebender, auch als kommender Staatsmann. Vom Vater und König, der Don Karlos die gerade noch zugeteilte Elisabeth von Valois vor der Nase weggeheiratet hat und dann auch noch einen anderen an die Front schickt. Von der neuen Stiefmutter, die ihm nun so staatstragend fern begegnet. Und überhaupt vom Rest der Welt der Schergen und Schmeichler, die Philipps II. Regentschaft stützen.

Regisseur Malte Kreutzfeldt hat Friedrich Schillers Monumentaldrama „Don Karlos“ um den spanischen Infanten, der sich in einem zusehends wilder kreiselnden Intrigenkarussell zwischen politischer Willkür und persönlichem Gefühl zerreibt, am Kieler Schauspiel zum großen Premierenbeifall in Szene gesetzt. Streng geführt und gleichzeitig Raum schaffend für die Emotionen hinter den Machtproben, das, was unter dunklen Anzügen, Uniformen und Talaren (Kostüme: Katharina Beth) brodelt. Panzerung für die Amtsträger.

Schillers „Don Karlos“ im geschlossenen System

Dafür hat der Regisseur und Bühnenbildner eine Herrschaftsarchitektur zwischen Kanzleramt und Festung entworfen, in der alles Innen ist. Ein geschlossenes, sich selbst befeuerndes System, in dem lautlos Türen aufklappen, hinter den Wänden Schatten huschen und immer schon jemand da ist, zu erlauschen und erspähen, was die Leute im inneren Kreis der Macht umtreibt.

Die Gespräche unter vier Augen, in denen Karlos der Königin seine Liebe erklärt und dem Vater seine Ambivalenz. Die Treffen mit Posa, dem Jugendfreund, der Karlos‘ Gefühlslage für den Freiheitskampf ausnutzen will. Oder mit der Eboli, die Karlos vielleicht liebt, vielleicht aber auch nur eins der Werkzeuge in Philipps Überwachungsstaat ist.

Die Sehnsucht nach Freiheit und Neuerung ist groß in dem Stück, das 1787, zwei Jahre vor der Französischen Revolution, am Schauspielhaus Hamburg uraufgeführt wurde. Und Schillers Text bleibt in Kreutzfeldts auf gut drei Stunden konzentrierter Fassung viel Raum zum Atmen. Tristan Steegs Karlos bringt sie als Heißsporn unter Dauerstrom zum Glühen. Eine zornige Drama Queen und ein Grübler, der im Verlauf des Abends sichtlich an Klarheit gewinnt. Ein bisschen so, als wollte er den anderen die Gefühle vor die Füße kippen, die sie selbst nicht mehr zulassen.

Schillers Figuren zwischen echten Gefühlen und falschem Spiel

Dabei erscheinen sie doch alle so erstaunlich mit sich selbst beschäftigt, die Figuren mit ihren großen Worten, die sich in Schillers Drama zwischen Ideen und Gefühlen verlaufen. Posa, der im Ringen für die gute Sache zügig in die Irre geht und den Calvin-Noel Auer sehenswert aus der Selbstgewissheit in die Erkenntnis kippt. Elisabeth, die Claudia Friebel zwischen Staatspflicht und Liebe als starke Frau und mögliche Alternative zu den Irrläufern in der Machtzentrale aufbaut. Und die Eboli, die Isabel Baumert zwischen echtem Gefühl und falschem Spiel zur fast tragischen Figur macht.

Und garantiert wieselt irgendwann lautlos einer der drei Späher herein, die hier die Hofgesellschaft repräsentieren: Felix Zimmers Lerma als scheinbar devoter Anzugträger, Zacharias Preens Domingo ein lauernd abgeklärter Beichtvater und Rudi Hindenburg als reinrassiger Bluthund Alba. Kleine Rädchen im Getriebe des Überwachungsstaats.

Der ehemalige Gerhard Ulrich spielt den Großinquisitor

Wo sich das System so verselbstständigt, hat auch der König die Richtung verloren. Imanuel Humm spielt die angelegten Brüche der Figur aus, traut zwischen Machtwillen und Misstrauen nicht einmal der Nähe zur unschuldigen Tochter (Hedda von Bodelschwingh). Hier geht es längst nicht mehr um Staatsgeschäfte – hier ist die Zementierung der Macht Selbstzweck. Und der Großinquisitor, dessen Rechtfertigung der Gewalt Gerhard Ulrich als protestantischer Altbischof und Gast zum Nachlauschen auf die Bühne bringt, ist da nur noch der Vollstrecker.

Man könnte die Inquisitionszeit auch deutlicher an die Gegenwart anschließen; aber Kreutzfeldt belässt Schillers Drama in einer zeitlosen Allzeitigkeit. Und der Krieg in der Ukraine, der Hang zum Alleinherrschertum fallen einem auch so ein, wenn Philipp an der Macht klammert.

