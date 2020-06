Zum Glück gibt’s Freunde

Kiel

Zunächst waren in der Oper, im Schauspielhaus und im Schloss nur maximal 50 Tickets freigeschaltet worden und rasch zumindest zu zwei Dritteln verkauft – jetzt werden es nach neuesten Lockerungen in den Corona-Verordnungen im Sprechtheater und Konzert 80 Plätze sein, in der Oper sogar 100. Mit umsichtiger Kanalisierung will man die kleinen Ströme so lenken und verteilen, dass notwendige Abstände gewahrt werden.

Das Shakespeare-Musical Was ihr wollt ist am 13. und 14. Juni in der Holtenauer Straße angesetzt. Die beliebten Sänger Yoonki Baek und Tomohiro Takada werden am 27. und 28. Juni im Opernhaus aus dem Ensemble gen Lübeck und Karlsruhe verabschiedet.

Für eine gleitende Normalisierung – immer unter den notwendigen Hygienevorschriften – fordert Karasek aber vehement ein Umdenken pro Kultur ein: „Es passiert auf Länderebene zu wenig. Und es wird vor allem zu wenig mit den Betroffenen gesprochen, die viel mehr davon verstehen. Wir fühlen uns bevormundet. Und zunehmend ähneln die Restriktionen einem Berufsverbot, das die Grundrechte einschränkt.“ Der Intendant will in diesen Punkten verstärkt den kritischen Austausch suchen. „Es bezweifelt ja keiner, dass die Abstandsregeln auch in Tagen von Null Neuinfektionen sinnvoll sind. Dennoch ist in den Augen aller hier im Haus viel mehr möglich“, so Karasek.

Im Kieler Schloss hat man sich für die geplanten Konzerte am 13./14. Juni (Harfe & Streicher) und 20./21. Juni (Schlägel, Tasten & Saiten) für eine Deckelung bei 80 weiträumig verteilten Plätzen entschieden, obwohl auch hier sogar 100 möglich gewesen wären. Aber das zöge auch noch mehr Personalaufwand nach sich. Besonderheit hier: Generalmusikdirektor Benjamin Reiners und die Musikfreunde Kiel gewähren treuen Abonnenten zunächst ein Vorkaufsrecht. Ab Mittwoch, 10. Juni, haben dann alle Interessenten Zugriff. Vor allem durch die aktuelle Aufstockung wird das zunächst kein Problem sein.

Im Jungen Theater im Werftpark dürfen aufgrund der Abstandsvorgaben nur 24 Personen in den Saal. Für die Aufführungen von Zum Glück gibt’s Freunde am 13., 14. und 21. Juni (ab 3 Jahren) sind dennoch Karten zu haben; auch noch für Momo am 19. und 20. Juni (ab 8 Jahren). Weitere Vorstellungen auf dem Ostufer sind geplant, aber noch nicht freigeschaltet.

Tickets: 0431 / 901 901 sowie über www.theater-kiel.de und www.musikfreunde-kiel.de