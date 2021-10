Kiel

2020 fiel es coronabedingt aus, in diesem Jahr startet der Vorverkauf für das Weihnachtsmärchen am Dienstag, 2. November. Bei voller Saalauslastung wird (nach der 3G-Regelung) im Opernhaus „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ von Roland Schimmelpfennig nach dem Märchen von Hans Christian Andersen gespielt. Ab der Premiere am Sonnabend, 20. November, um 17.30 Uhr gibt es zahlreiche Vorstellungen für Familien an den Wochenenden – bis kurz vor Heiligabend.

Theater Kiel: Auch die Abos kehren zurück

Ebenfalls am 2. November startet der Vorverkauf der Geschenkabos für Oper, Ballett und Schauspiel. Immer fünf Vorstellungen, deren Termine sich von Januar bis Juni 2022 erstrecken, umfasst ein Paket. Auch die regulären Abonnements, die seit März 2020 ruhen, kehren im Januar 2022 zurück. Neu-Einzeichnungen sind noch bis zum 18. Dezember möglich.

Zum Jahreswechsel ins Theater

Auch wer den Jahreswechsel im Theater verbringen möchte, hat dazu in diesem Jahr wieder die Gelegenheit: Im Opernhaus wird Silvester das Musical „Anatevka“ (20 Uhr) aufgeführt, im Schauspielhaus zweimal der Liederabend „Max und Moritz“ – wir wollen immer artig sein“ (19 und 21 Uhr). Dort gibt es auch nach der späten Vorstellung eine Party mit DJ Baschko.

Das neue Jahr wird traditionell mit dem Neujahrskonzert am 1. Januar (18 Uhr) begrüßt – dieses Mal in der Philharmonie in der Wunderino Arena. Der Vorverkauf für Silvester und Neujahr startet am Dienstag, 23. November.

Karten gibt es an den Theaterkassen im Opern- und Schauspielhaus, unter Tel. 0431/901 901 sowie unter www.theater-kiel.de