Kiel

Im Gewerbegebiet Wellsee steht ein Betriebsgelände zum Verkauf, das sich nach ersten Prüfungen bestens als Werkstattzentrum des Theaters eignen würde. Die 1995 erbaute Produktionsstätte mit rund 5000 Quadratmeter Nutzfläche müsste umgebaut und durch einen erhöhten Anbau als zentrale Montagehalle erweitert werden.

Werkstattzentrum in Wellsee, Probenzentrum im Opernhaus-Kubus

Es könnte die beengten Werkstätten (wie Malsaal, Schlosserei und Tischlerei) aus dem schwarzen Opernhaus-Kubus genauso aufnehmen wie ein ebenfalls in Wellsee angesiedeltes Dekorations- und Kulissenlager und den derzeit im Wissenschaftspark ausgelagerten Herren-Kostümfundus samt Schneiderwerkstätten für das Schauspiel. Am Opernhaus könnten dann die Flächen saniert und als Probenzentrum mit zusätzlichen Büroräumen neu strukturiert werden.

Kulturdezernentin Treutel spricht von "sehr guter" Lösung

Kulturderzernentin Renate Treutel sagt dazu: „Wir sind nun auf der Zielgeraden“, das Theater Kiel zukunftsfähig zu machen. Das Gelände habe sich sowohl aus wirtschaftlicher wie auch aus transportlogistischer Sicht als „sehr gut geeignet“ erwiesen. Und auch im Theater ist man erleichtert, über 25 Jahre, nach dem zu diesem Thema bereits Handlungsbedarf angemeldet wurde, vor einer nachhaltigen Lösung zu stehen.

Verwaltungsrat stimmt Erwerb in Wellsee zu

Entsprechend hat der Verwaltungsrat, auch mit Vertretern der Ratsfraktionen, bereits einstimmig seine Zustimmung zum Erwerb der Immobilie gegeben, die Mitte des Jahres frei wird. Das Gesamtinvestitionsvolumen werde derzeit geprüft, heißt es von der Stadt. Unter der Hand ist die Rede von einer Summe im niedrigen zweistelligen Bereich. Gegenüber einem vorher für ein Werkzentrum ausgeguckten Objekt in einem anderen Kieler Stadtteil würde das eine Kostenersparnis um fast 50 Prozent bedeuten.

Hoffnung auf Mittel von EU, Bund und Land

So attraktiv die Gelegenheit ist, stellt die Finanzierung vor Herausforderungen. Derzeit, so Treutel dennoch mit Zuversicht, würden verschiedene Förderprogramme des Bundes und der EU geprüft. Und auch der Ministerpräsident sei bereits angeschrieben und um eine Beteiligung zugunsten des größten, weit ausstrahlenden Theaters im Lande gebeten worden.

Chorprobenraum bietet nur Platz für 22 der 38 Opernchoristen

Kulturministerin Karin Prien hatte sich bereits im August vor Ort im Kubus ein Bild der desolaten Lage machen können. Hier wird unter mittlerweile oft unzumutbaren Bedingungen gearbeitet und geprobt. Aktuelle Standards, so erklärte Generalintendant Daniel Karasek damals, seien in vielen Bereichen nicht mehr zu erfüllen: Der Chorprobenraum etwa dürfe nach aktuellen Arbeitsschutzregeln nur 22 Personen aufnehmen – der 38-köpfige Opernchor kann hier nicht komplett proben. Für das Ballett gibt es ähnliche Engpässe. Bereits 1996, so heißt es in der Geschäftlichen Mitteilung für den Kulturausschuss am Dienstagabend, sei in einem Gutachten ein Raummangel von 37 Prozent konstatiert worden.

"Das Projekt duldet keinen Aufschub mehr"

Angesichts der aktuellen Perspektive ist Kulturdezernentin Renate Treutel überzeugt: „Das Projekt duldet keinen Aufschub mehr“. Jetzt wird an den Details gearbeitet.

