Theater Kiel plant 2G mit Sonderregelung für Kinder

Kiel

Nach 3G stehen die Zeichen jetzt auf 2G: Ein Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene, das ist am Theater Kiel angesichts steigernder Infektionszahlen längst kein Aufreger mehr. Feinabstimmungen mit Stadt und Land laufen, dieser Tage soll das Prinzip eingeführt werden. Ohnehin, sagen Generalintendant Daniel Karasek und der kaufmännische Direktor Roland Schneider, sei der Anzahl Ungeimpfter, die bei den Kontrollen der letzten Wochen nur einen aktuellen Testnachweis vorlegen konnten, verschwindend gering. Und wenn unter Zwölfjährige auch bei 2G nicht ausgeschlossen werden, dürfte am Theater alles annähernd so weiterlaufen wie bisher – nur noch sicherer.

Vor einem Jahr musste das Theater ganz dichtmachen

Ganz anders als vor einem Jahr, als das Theater ab November im Lockdown dicht machen musste – bis in den April 2021 hinein. Ein Komplettausfall für die üblicherweise einnahmestärksten Monate des Jahres. Würden Kinder, für die es noch kein Impfangebot gibt, bei 2G nicht ausgenommen, wäre das für das Theater Kiel 2021 erneut ein harter Schlag. Dann könnte man das Weihnachtsmärchen „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ (Premiere am Sonnabend, 20. November), Familienkonzerte oder die Familienoper „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ wie die Vorstellungen im Werftpark wohl erneut absagen. Karasek: „Wir müssen in den Gesprächen mit Land und Stadt noch eine Regelung für Kinder und Jugendliche finden, sonst laden wir ja unsere Zielgruppe aus“.

Aber das dürfte sich regeln lassen. Schließlich wird 2G auch in den Hamburger Häusern und seit Montag am Theater Lübeck so gehandhabt: Schulklassen als geschlossene Kohorten und Schüler bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind durch die regelmäßigen schulischen Testungen ausgenommen. Und bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres ist der Weg ins Theater ohnehin auch weiter frei. Damit dürfte es durch 2G im Vorverkauf kaum spürbare Veränderungen geben. Und der läuft für das Weihnachtsmärchen richtig gut: Bereits am ersten Tag gab es 3787 Buchungen – noch mehr als beim „Zauberer von Oz“ vor zwei Jahren. Das kann das Theater auch gut gebrauchen.

Die Leute sind wieder „heiß auf Theater“

Anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Einschränkungen sei die Saison 2021/22 unter den gegebenen Bedingungen insgesamt gut gestartet. Das Sommertheater war, wenn auch mit eingeschränkten Kapazitäten, voll ausverkauft, und auch der reguläre Spielzeitauftakt mit wieder „richtigem Theater“ habe nach anfänglicher Zurückhaltung und dann schnell wachsendem Vertrauen gezeigt, „die Leute sind heiß auf Theater“, wie es Roland Schneider erleichtert ausdrückt. Was ihn besonders freut, ist die gute Resonanz auf den neu eingeführten 8-Euro-Einheitspreis für junge Leute.

Ticketeinnahmen sind auf ein Achtel geschrumpft

Die aktuelle Lage mag befreiend wirken angesichts der Wechselbäder, die Corona in der Spielzeit 2020/21 mit sich brachte: Nach vielversprechendem Beginn mit stark reduzierten Kapazitäten ein fünfeinhalbmonatiger Totalausfall im Lockdown, dann die zügige Wiederöffnung im Modellprojekt als erstes Theater bundesweit. 23 000 Besucherinnen und Besucher insgesamt nach 183 000 in der ab März 2020 ebenfalls durch Corona beeinträchtigten Saison davor. 2018/19 hatten noch 238 000 Menschen das Theater Kiel besucht, was Ticketeinnahmen von rund vier Millionen Euro mit sich brachte.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die schrumpften im Folgejahr 2019/20 auf 3,5 Millionen und in der vergangenen Spielzeit auf gerade mal knapp 0,5 Millionen Euro. Tiefschläge, die das Theater jedoch vor allem durch Kurzarbeit und einige Kosteneinsparungen ausgleichen konnte. 85 Prozent aller Beschäftigten am Theater waren im Dezember/Januar vor einem Jahr in Kurzarbeit, bis das Thema im Juni 2021 dann durch war.

Optimismus für die laufende Spielzeit am Theater Kiel

Die Zuschüsse von Land und Stadt blieben in schweren Zeiten stabil, sodass man ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht habe, sagt Schneider. Und auch die laufende Spielzeit „kriegen wir damit wohl aus eigener Kraft geregelt“, wenn es keine neuen Einschränkungen durch Corona gibt und dem Theater nicht erneut „Zeit geklaut“ werde. In diesem Sinne ist die 2G-Regelung für die Theaterspitze sicher die beste Lösung. Zumal das Publikum sich durchweg vernünftig verhalte, häufig auch freiwillig bis zum Platz die Maske trage und auf Abstand achte, wie gerade erst bei der ausverkauften Ballettpremiere. Daniel Karasek freut sich drüber. Für ihn wäre auch 2G+, also mit zusätzlicher Testung, kein Tabu. Gerade wird diskutiert, die Teststelle am Opernhaus wieder einzurichten.