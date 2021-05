Kiel

Doch die Vorfreude des Trios ist spürbar im Studio des Schauspielhauses, diese Schussfahrt durch alle 37 Werke Shakespeares zu stemmen. Ironisch und geistreich komprimiert haben die Dramen des Meisters hier die US-Amerikaner Adam Long, Daniel Singer und Jess Winfield. Uraufführung ihres Stücks war 1987 auf dem Fringe-Festival in Edinburgh. Daher wurde der Text hier und da modernisiert – ein paar Redewendungen, Magaret Thatcher ersetzt. „Sonst ist das tatsächlich verstaubter als der Shakespeare selbst“, sagt Kämpfer.

Fliegende Kostüm- und Requisitenwechsel

Der erste Teil sei schon recht sportlich mit all den fliegenden Kostüm- und Requisitenwechseln, erzählt Kämpfer, der den Chris spielt. Aber in den letzten 20 Minuten gehe es dann noch mal so richtig rund. Dieser „Leistungssport“ (Gailus) mit Halbzeitpause sei in der Tat die besondere Herausforderung bei dem Stück, das intensives Proben erfordere. Aber es sei vor allem auch „witzig geschrieben, feingeistig fast“, lobt Gebbert, der die Rolle des Peter übernimmt. „Klamauk mit Anspruch“, pflichtet ihm Gailus bei, der als Jon auf der Bühne agiert. Denn selbst wenn man das hier mit Shakespeare mache, werde er immer noch „total glänzend“, schwärmt Kämpfer, „immer noch einfach – das Beste“.

Improvisationstalent gefragt

Improvisationstalent sei auf alle Fälle gefragt, sind sich die drei einig. Man könne „sich in vielem ausprobieren“, sagt Gailus, „sei es eine Körperlichkeit, sei es ein Dialekt. Mir gefällt das, in mir nach Figuren zu graben“. Vollkontakt gebe es hier auf der Bühne ohnehin, wie beim Fußball. Anders könne man das gar nicht spielen, und wie beim Kicken gehe es auch hier darum, sich ausgepowert am Ende noch mal so richtig zusammenzureißen, erklärt Kämpfer, der übrigens durchgehend die weiblichen Hauptrollen spielt. Nach dem Lockdown habe sich der Neustart ausgerechnet mit diesem Stück angefühlt wie „von der Ersatzbank in die Pole-Position“.

Keiner der Drei hat das Stück je in Gänze gespielt

In Gänze haben sie das Stück noch nie gespielt und noch nie zusammen. Daher sei das nun schon „fast ein Corona-Glück“, sagt Kämpfer, da es aufgrund der Aufteilung der anderen Stücke bisher nie geklappt habe. Er finde das „erstaunlich“, so Gebbert, aber es scheine ihm so, das Daniel Karasek, der Regie führen wird, mit ihnen drei nun erst „den richtigen Cast“ gefunden habe. Man könne sich glücklich schätzen, für die Regie „jemand zu haben, der das Stück mit nach Deutschland gebracht hat“. Denn Karaseks Inszenierung am Residenztheater München hatte seinerzeit großen Anteil daran, dass "Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)" in Deutschland Kultstatus erlangte.

Karasek hat es einst "landauf, landab inszeniert"

Er habe das Stück ja nicht nur in München, sondern „landauf, landab inszeniert“, erzählt Karasek, etwa auch in Freiburg oder in Heidelberg. Und sich dann lange nicht mehr damit beschäftigt, weil es „so ziemlich überall genudelt“ worden sei. Die Rückbesinnung habe sich durch Corona ergeben, weil es jetzt Zeit gebe, „diese Unmengen an Text“ zu bewältigen, und auch die kleine Besetzung sei momentan vorteilhaft. Es „Wahnsinn, dass das Stück so lange nicht mehr in deutschen Bühnen gewesen ist“, daher habe man es auch mal wieder machen können.

Figuren-Favorit ist Richard III.

Mal ab vom Stück selbst, beim dem ja eher alles auf Hamlet zuläuft: Welche Figur bei Shakespeare ist denn nun der Favorit bei den drei Darstellern? Gustavs Gailus antwortet als erster. „Richard III.“ Und auf den scheinen sie sich dann auch leicht einigen zu können.

Premiere: Sonnabend, 8. Mai, 19 Uhr, Schauspielhaus Kiel (ausverkauft)