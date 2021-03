Kiel.

Generalintendant Daniel Karasek will jetzt für alle Sparten des Hauses entsprechende Konzepte erarbeiten und hofft, dass das Pilotprojekt mit dem Segen von Stadt und Land bereits zeitnah nach Ostern starten könne. Karasek setzt auf den „Normalbetrieb“, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln bei entsprechend begrenzten Besucherzahlen, maximal mit einer Belegung nach dem Schachbrettmuster, wie am vergangenen Wochenende bei einem Pilotprojekt an verschiedenen Berliner Bühnen schon praktiziert.

Karasek freut sich auf "Normalität"

Das Verfahren, die verbindlichen Testungen zu regeln, sei eine logistische, aber sicher teilweise auch vor Ort lösbare Herausforderung, sagt Karasek. Da die Mitarbeiter bereits regelmäßig getestet würden, sei man auf diesem Feld intern erprobt. Auch Produktionen nun zeitnah wieder auf die Bühnen zu bringen, sei nicht das Problem. Man freue sich, wieder ein Stück Normalität erproben zu können und werde sich zügig und entschlossen auf den Neustart, auch mit Premieren, vorbereiten. Bis zur kommenden Woche will der Intendant sein Konzept für das Theater Kiel vorlegen. Auch wenn sich alle Planungen „auf der schiefen Ebene der Inzidenzwerte bewegen“, lohne sich der Aufwand, zumal das Projekt bei weiter steigenden Infektionszahlen notfalls auch zeitlich verschiebbar sei.

Noch Abstimmungen mit den Kommunen

Nähere Einzelheiten zum probeweisen Wiedereinstieg wurden gestern noch nicht bekannt. Vom Land hieß es, man sei mit dem Kommunen noch in der Abstimmung. Offenbar werden außer mit dem Theater Kiel landesweit noch weitere Pilotprojekte im Kulturbereich geprüft.