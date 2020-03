Kiel

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht und bedauern sie sehr. Da aber die Premieren dieser Neuproduktionen für April und Anfang Mai 2020 angesetzt waren, sind sie unter den aktuellen Umständen nicht zu halten", so Generalintendant Daniel Karasek am Mittwoch. Denn mittlerweile muss am Theater auch der Produktions- und Probenbetrieb ruhen.

Mozart Opernproduktion auf Eis gelegt

Vorerst auf Eis gelegt sind die Opernproduktion "Die Gärtnerin aus Liebe" (Mozart), deren Premiere für den 25. April angesetzt war, sowie der Ballettabend "Drei Choreografen" (geplante Premiere: 28. März). Hier prüft das Theater eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt, gegebenenfalls in der kommenden Spielzeit.

Konzerte bis 21. April ersatzlos gestrichen

Ebenfalls ersatzlos gestrichen sind wegen des Veranstaltungsverbotes im Konzertbereich das 3. Familienkonzert und das 3. Con spirito-Konzert "All about that bass" (beide 29. März.) sowie das 7. Philharmonische Konzert (5./6. April) und das Wandelkonzert im Computermuseum "Phil 3.0" (21. April).

Das Junge Theater im Werftpark, so hieß es, prüfe aktuell noch, welche Produktionen abgesagt oder verschoben werden müssen.

Theaterkassen nur am Telefon erreichbar

Die Theaterkassen sind für kostenlose Stornierungen abgesagter Vorstellungen bis zum 19. April derzeit Montags bis Freitags von 10 bis 16 Uhr ausschließlich telefonisch unter 0431 / 901901 erreichbar.

