Theater Kiel vor Neustart: Zurück auf sicheren Wegen

In der Oper in Kiel beginnt das Theatervergnügen in Reihe drei, im Schauspielhaus dürfen Zuschauer schon die zweite Reihe besetzen; und im Theater im Werftpark hat man sowieso ganz neu gedacht: „Wir spielen jetzt im Hinterbühnenraum wie bei Malala“, sagt Leiterin Astrid Großgasteiger. „Die Sitzreihen sind bei uns ja alle nur von einer Reihe zugänglich – da können wir die Einhaltung der Abstandsregeln einfach nicht garantieren.“

Auf den Sitzplänen wird die Platzreduzierung sichtbar

Es ist nicht einfach, die Spielstätten des Kieler Theaters corona-sicher zu machen. Sechs Meter Abstand sind zwischen Bühne und Auditorium gefordert, im Zuschauerraum gelten mit rundum 1,5 Metern die gängigen Regeln. Auf den Sitzplänen auf der Website des Theaters wird die Ausdünnung greifbar: Da sind nur die wenigen verbleibenden Plätze zu sehen, ein bisschen wie zum Strickmuster geordnet.

100 Zuschauer sind höchstens erlaubt; sonst wäre die Oper unter den gegebenen Regeln erst mit 180 ausverkauft. Ins Schauspielhaus dürfen 80 Besucher, maximal sieben in einer Reihe werden da versetzt platziert. Und das Werftpark-Theater spielt vor 24 Besuchern, die sich auf kleinen Bänken verteilen dürfen – da können Familien enger zusammenrücken.

Einbahnstraße durchs Opernhaus

„Im Opernhaus haben wir vier Zuschauer pro Reihe, so sind die Plätze ohne Kontakt von rechts oder links erreichbar“, so Katrin Liebthal, Referentin von Generalintendant Daniel Karasek. Jede zweite Reihe ist gesperrt, der dritte Rang geschlossen. Und um Staus im Foyer und im Aufgang zu vermeiden, werden die Rangbesucher im Einbahnstraßensystem über die Seitentreppen hinein- und herausgeleitet.

Auch das, was drumherum zum Theaterbesuch gehört, fällt erstmal weg. „Keine Garderobe, keine Bewirtung“, so Katrin Liebthal. Und – abgesehen von Was ihr wollt am 13. und 14. Juni im Schauspielhaus – auch keine Pause. Eine gute Stunde sollen die meisten Vorstellungen dauern. „Es geht uns um die Sicherheit. Darüber hinaus hoffen wir, dass sich alle an die vorhandenen Hygieneregeln halten.“

Werftpark-Theater auf Abstand

Im Schauspielhaus ist die Eigenverantwortlichkeit der Zuschauer noch etwas stärker gefordert. Diese gelangen wie gewohnt über die vier Eingänge ins Auditorium. „Das sind 20 Besucher pro Tür – da sollte es kein Gedränge geben“, so Pressesprecherin Ulrike Eberle. Und bis zum Sitzplatz gilt ohnehin, wie in allen Theatern und zu den Kammerkonzerten im Schloss, Maskenpflicht.

Die größten Herausforderungen entstehen auf der Bühne. „Bislang ist nicht erlaubt, dass mehrere Personen gleichzeitig singen“, so Katrin Liebthal mit Bezug auf die Liederabende am 20. und 21. Juni, „ Don Carlos wäre wunderschön gewesen, aber da haben wir uns angepasst." Auch Astrid Großgasteiger macht die Abstandsregelung zu schaffen – auch, weil das junge Publikum im Werftpark-Theater stets näher am Geschehen ist.

Dort führt der Weg vom regulären Eingang in den Hinterbühnenraum; hinaus geht es nach der Vorstellung über die Seitentür. „Die sechs Meter zwischen Publikum und Bühne sind für uns das Unangenehmste“, so die Theaterleiterin, „aber so kompliziert und aufwendig das jetzt ist – wir freuen uns drauf.“

Die Vorstellung „Was ihr wollt“ am 13. Juni, ist nach Angaben des Theaters ausverkauft; für den 14. gibt es ebenso wie für die Liederabende, am 27. und 28. Juni noch Restkarten. Kammerkonzerte im Schloss und Theater im Werftpark s. Terminplan des Theaters. Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de

