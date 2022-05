Komisches Potenzial hat Regisseurin Anna-Elisabeth Frick in der literarischen Vorlage des „Don Quijote” entdeckt. Sehr frei nach Cervantes machen sich in ihrer Szenencollage drei Schauspielerinnen über den Stoff her — denn der einzige Mann auf der Bühne ist ein Totalausfall. Am Sonntag war Premiere.