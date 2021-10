Kiel

Wenn in Schillers „Don Karlos“ oder Verdis Veroperung „Don Carlos“ der tödliche Schuss auf den Freiheitskämpfer Marquis Posa fällt, kann einem Theaterbesucher schon mal schwer der Schreck in die Glieder fahren. Das ist laut und emotional. Eine entscheidende Mischung, um nachhaltig in Erinnerung zu bleiben.

Jetzt wirft der mutmaßliche Unfall, bei dem Hollywood-Star Alec Baldwin beim Dreh eines Westerns in Santa Fe mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei zwei Menschen getroffen hat, die Frage auf: Kann so etwas auch auf deutschen Bühnen passieren, wenn mit Gewehren oder Handfeuerwaffen hantiert wird? Denn ohne kommen manche Dramen und Opern nicht aus.

Anders als beispielsweise an der Staatsoper Hannover werden Schusswaffen für Inszenierungen am Theater Kiel nicht von einem „Rüstmeister“, sondern von der Abteilung Requisite verwaltet. Theater-Sprecherin Ulrike Eberle: „Bei uns haben zwei Requisiteurinnen im Schauspiel sowie eine Requisiteurin und ein Requisiteur in der Oper eine Zusatzausbildung absolviert, um den so genannten ‚Waffenberechtigungsschein‚ zu bekommen.“

Nur mit diesem Schein sei es erlaubt, eine Waffe zu führen, beispielsweise wenn eine neue gekauft und dann vom Laden zur Spielstätte transportiert werden müsse. Außerdem dürften Platzpatronen – aber ausdrücklich keine scharfe Munition – erworben werden. „Das ist also der Unterschied zum Waffenschein, mit dem man auch scharfe Munition erwerben könnte.“ In den Häusern des Kieler Theaters sei scharfe Munition grundsätzlich nicht erlaubt.

Die Waffen am Theater sind zwar echt. Die Gewehre werden aber so bearbeitet, dass der Lauf komplett blockiert wird und kein Projektil durchfliegen kann. Der Druck wird an anderer Stelle abgelassen. Bei den kleinen Handfeuerwaffen handelt es sich um Schreckschusspistolen, bei denen ebenfalls der Lauf blockiert ist. Es gibt unterschiedliche Kaliber, und auch die Hersteller variieren. Im Kieler Theater sind beispielsweise Pistolen der Firma Röhm im Einsatz.

„Die Schusswaffen dürfen ausschließlich von den berechtigten vier Personen mit Platzpatronen versehen und an den jeweiligen Akteur oder die Akteurin übergeben werden. Die Waffe darf niemals ohne Aufsicht herumliegen, sondern wird bis kurz vor der Benutzung und danach in einem abschließbaren Waffenschrank gelagert, zu dem nur die Berechtigten Zugang haben“, so Eberle weiter.

In der Ausbildung zum Waffenberechtigungsschein hätten die Kolleginnen und Kollegen auch gelernt, welche Abstände und Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Schusswaffen einzuhalten sind, sodass es auch mit den Platzpatronen zu keinen Unfällen kommt. „Dadurch, dass die Schusswaffen immer unter Aufsicht beziehungsweise verschlossen sind, ist eine Manipulation oder ähnliches sehr unwahrscheinlich. Und durch die strikten Regelungen sind Unfälle ebenfalls sehr unwahrscheinlich.“ Nach ihrem Kenntnisstand sei am Theater Kiel auch noch nie etwas passiert.