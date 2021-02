Lübeck

Das Publikum kennt ihn schon. Malte C. Lachmann, der am Theater Lübeck mit Brechts Dreigroschenoper (2019), Robert Wilsons Alice (2020) und einer Bearbeitung von Monty Python´s Spamalot (2017) schon einige bemerkenswerte Produktionen auf die Beine gestellt hat. Zur Spielzeit 2022/23 übernimmt der viel beschäftigte Regisseur nun die Sparte Schauspiel. Er löst damit Pit Holzwarth ab, der die Position seit 2007/8 innehatte.

Malte C. Lachmann hat sich sofort in Lübeck verliebt

Es war durchaus ein Herzenswunsch, sich fest ans Theater der Hansestadt zu binden, sagt Lachmann, der an der Theaterakademie August Everding und der Hochschule für Musik und Theater München Oper und Regie studierte, am Telefon. „In die Stadt habe ich mich sofort verliebt. Außerdem mag ich das Ensemble und das Haus mit seinen tollen Möglichkeiten.“ Nebenbei hat er außerdem das Publikum im Norden ganz anders erlebt, als man sich das in München, wo er lebt, und im Süden Deutschlands gemeinhin vorstelle: „Das Gegenteil von trocken und distanziert ...“

Dazu kam der Wunsch, am Theater „auch über den Kontext einer Produktion etwas zu gestalten und mehr künstlerische Verantwortung zu übernehmen“: „Mit einem festen Ensemble zu arbeiten – das bietet ganz andere Möglichkeiten“, sagt er.

Hinaus in den Stadtraum

Malte C. Lachmann hat durchaus schon seine Vorstellungen, wie das aussehen könnte. Die Ausweitung des Theaters in den Stadtraum gehört dazu, verbunden mit der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Stadtgesellschaft. „Das kann von der Ein-Mann-Büroraumbespielung bis zur großen Freiluftproduktion reichen“, sagt der 31-Jährige. „Ich glaube, indem wir in den Stadtraum hineingehen, mit Produktionen und mit Kommunikation, können wir neue Formen entwickeln und neues Publikum generieren.“

„Wo drückt uns gesellschaftlich der Schuh?“, formuliert er die zentrale Frage und sieht im Stadttheater die große Chance, ihr gemeinsam nachzuspüren: „Darauf gilt es, im Theater immer wieder und ganz unterschiedliche Antworten zu finden.“

Das Theater Lübeck als „magischer Ort“

Nicht umsonst aber hat Lachmann den Slogan „Aufbruch und Kontinuität“ zum Wahlspruch seiner Bewerbung gemacht. Das Theater sei auch für ihn „ein magischer Ort“ und zentraler Faktor seiner Arbeit. Er schätzt die breite Vielfalt vom Unterhaltungsformat bis zum Experiment, die sein Vorgänger im Sinne der theatralen Grundversorgung gepflegt hat. Vor allem die von Holzwarth kontinuierlich erweiterte Schiene der musikalischen Produktionen will er weiterführen und ausbauen. Etwa, indem er die Zusammenarbeit der Sparten intensiviert. Auch Lachmanns eigene Arbeiten agieren häufig an der Schnittstelle von Schauspiel, Oper und Musical.

Kultursenatorin Monika Frank ist gespannt auf die theatrale Auseinandersetzung mit der Lübecker Lebensrealität, während der Theaterratsvorsitzende Peter Petereit und Theaterdirektor Caspar Sawade das Spannungsfeld zwischen Neuerung und Kontinuität loben.

Alles so offen halten wie möglich

„Natürlich werde ich Sachen anders machen, neue Impulse setzen“, sagt Lachmann, „und es wird auch neue Regie-Teams geben. Aber ich werde nicht tabula rasa machen und alle rauswerfen. Das halte ich für eine merkwürdige Theaterpraxis.“ Im Moment ist er erstmal froh, dass er nicht mitten in der Corona-Pandemie antritt, schließlich liegt schon seine jüngste Produktion, Joshua Sobols Ghetto, in Lübeck auf Eis. „Ich versuche, die Spielzeit 2022/23 erstmal vom Inhalt her zu denken“, sagt er, „dabei müssen wir alles so offen halten wie möglich. Und dann hoffe ich, dass wir wieder ganz normal Theater spielen können.“