Lübeck

In dieser „Bußkolonie“ ist die Schuld unter den Teppich und im schlimmsten Fall unter die Rasenkante gekehrt, sodass die Wurzeln der Hyazinthen-Knollen von oben herab ins Bild ragen. In einer vielgespielten, fiesen 90-Minuten-Kammeroper hat der Komponist Aribert Reimann 1984 in Berlin das unsagbare Anklagegerangel der todfeindlich-familiären Protagonisten in August Strindbergs expressionistischer Gespenstersonate in bohrende Tonketten gefasst. Er tat das gemeinsam mit dem ehemaligem Kieler Generalintendanten Claus H. Henneberg und knüpfte so gleich doppelt an die Uraufführung von seiner Strindberg-Literaturoper Ein Traumspiel an, mit der 1965 die Joachim-Klaiber-Ära an den Bühnen der Landeshauptstadt spektakulär modern begonnen hatte.

Reimanns Kammeroper, szenisch altbacken, musikalisch grandios

Die Lübecker Modellprojekt-Premiere begeistert das Publikum zu Recht, obwohl die Inszenierung von Julian Pölster in der Ausstattung von Roy Spahn die Figuren etwas altbacken werktreu als bleichgeschminkte Untote in einer halbhistorischen Horrorszenerie umherschiebt. Das entspricht zwar dem „durch zu langes Schweigen“ herbeizitierten „stillstehenden Wasser“, in dessen Fäulnisblasen Strindberg Verdrängtes hochsteigen lässt, entwickelt hier aber nicht dieselbe Kraft wie die bewusst „skelettierte“ Musik.

Reimanns sprechend skelettierte Musik

Die aber entlarvt alles, die Lügen, verfehlten Hoffnungen, Sticheleien und fatalen Wahrheiten. Der Dirigent Andreas Wolf hat mit den ja coronakonform und partiturgerecht extrem klein besetzten, ganz hervorragend einstudierten Philharmonikern einen in der Spannung nie nachlassenden Strom der Soli erarbeitet, Soli von Violine, Bratsche, Kontrabass, Oboe, Trompete oder auch Bassklarinette die direkt aus der Psyche der Personen hervorzukriechen scheinen.

Theater Lübeck: Hervorragend besetztes Ensemble

Aus diesem bedrohlich unterbewussten Tonpilzgeflecht schießen die Gesangspartien des ohne jede Ausnahme optimal besetzten Ensembles in giftigen Farben hervor. Großartig gelingen etwa die panischen Höhenflüge, mit denen der Ex-Kieler Tenor Yoonki Baek dem zwischen Traum und Realität hin- und hergeworfenen Student Arkenholz vokal Statur verleiht. Ätzend textpräsent und gewalt(tät)ig der Bassbariton von Otto Katzameier als schuldbeladener Direktor Hummel. Dämonisch flatterhaft gestaltet Andrea Stadel die schrägen Lockrufe des todgeweihten Fräuleins. Ein wahrhaft gespenstisches Panoptikum.

Die Gespenstersonate: Daten der Aufführungen

Reimann: Die Gespenstersonate. Weitere Termine am 23. Mai um 18 Uhr sowie am 4. und 12. Juni um 19.30 Uhr. Karten für aktuell negativ Getestete, vollständig Geimpfte oder Genesene: 0451 / 399 600.