Zeitreise auf H.G. Wells "Insel"

Kiel

Dschungelgrün wächst auf der Tapete und gegenüber auch in einer Art Gewächshaus. Dazwischen wie heimatlos ein Klavier, eine Kloschüssel ohne Anschluss, eine Art Feuerstelle: Relikte einer verlorenen oder einer sich erneuernden Zivilisation? Und was sich hinter dem Milchglas an der Seite tut, will man lieber gar nicht so genau wissen.

Umweltaktivist trifft Inselforscher

In dieser von Ausstatterin Lisa Überbacher schön zeitlos überkommen gestalteten Zwischenwelt, in der man nicht genau weiß, ob die Wildnis in die Zivilisation hineinwuchert oder umgekehrt, lässt Christoph Busche einen jugendlichen Umweltaktivisten unserer Tage auf einen Forscher des ausgehenden 19. Jahrhunderts los.

So wird Die Insel des Dr. Moreau von Sci-Fi-Urvater H.G. Wells (1866-1946) hier zu einer Art Zeitreise, in der Wells‘ Erzähler Eddie Prendick in wildnistauglicher Funktionskleidung den Spuren der aktuellen Meeresverschmutzung folgt. Und sich unversehens im Reich von Dr. Moreau wiederfindet, der auf einer namenlosen Insel über eine Gesellschaft von Tiermenschen herrscht, die er sich in kruden Experimenten zusammenoperiert hat. Keine schlechte Idee, Wells‘ Utopie auch einen „Time Clash“ einzubauen. Nur wünschte man diesem etwas mehr Pfeffer als den blässlichen Vortrag über den Plastikteppich im Pazifik.

Wie die Vision in die Ethik-Diktatur rutscht

Immerhin prallen die Weltsichten aufeinander. Moreau, dem die Vision einer besseren Menschheit in die Perversion einer Ethik-Diktatur gerutscht ist, die Urinstinkte und Gewalt mit strengsten Regeln mühsam unterm Deckel hält. Und der globalisierte Eddie der Gegenwart, der auf der Insel den Wert der Verschiedenheit entdeckt.

Zwischen Rollenspiel und Erzählmodus lässt Busche seine drei spielfreudigen Akteure changieren, einander beäugen und umlauern. Godje Hansens Eddie ein naiv wissbegieriger Jungspund, der hier auch eine Ahnung von der eigenen dunklen Seite bekommt. Sebastian Kreuzer very british als gnadenloser Kapitän und fragiler, in seiner Welthaltung schon angeknackster Moreau. Dazwischen ist der schräge Montgomery die spannendste Figur, rechte Hand Moreaus und abgebrochener Medizinstudent. Und Simon Burghart, der auch ein gespenstisches Monster abgibt, lässt ihn in sinistrer Allgegenwart schillern. Außerdem glänzen Kreuzer (E-Gitarre) und Burghart (Klavier) auch als versierte Musiker, die das Stück mit einem untergründigen Sound (Einstudierung: Ture Rückwardt) unterlegen.

Bühnennebel und schaurige Monster

Auch wenn Busche sich den mahnenden Zeigefinger nicht immer verkneifen kann – die Geschichte bleibt spannend. Und wenn Busche neben Frankenstein-Horror und Joseph Conrads Herz der Finsternis noch etwas Jurassic Park-Abenteuer einstreut, macht das vieles wett. Da qualmt reichlich Bühnennebel um Moreaus Labor, dessen Schauer sich hinterm Milchglas erahnen lässt. Zum Gruseln auch das bucklig affenartige Monster, das über die Bühne huscht. Und in den besten Momenten verdichtet sich die Geschichte in einer fiebernden Stimmung, in der sich Realität, Kopfgeburt und Albtraum undurchdringlich verwirren.

Eine Geschichte von Macht, den Irrwegen der Wissenschaft und der Vielfalt des Seins. Dass die Spielfläche dazu wie eine Insel zwischen den Publikumsblöcken liegt, hat seinen Sinn: Wenn auf der Bühne die Rede ist von der Chance der Verschiedenheit, haben die Zuschauer neben den Schauspielern immer auch ihre Gegenüber im Blick. Langer Applaus.

Theater im Werftpark. 12., 13., 15., 20. (ausverkauft), 21. Nov., 12., 14., 19., 31. Dez. Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de