Kiel

Ein Gespinst aus roten Wollfäden flankiert den Treppenaufgang im Flandernbunker. In einem Raum im Obergeschoss haben die Fäden sich zu Gitterwerken ausgebreitet. Gespannt von einem Holzpfeiler zum nächsten, ziehen sie scheinbar unüberwindliche Grenzen und verwandeln den Raum in ein Labyrinth aus Gängen und Nischen. Zehn Figuren sind in diesem Labyrinth verteilt, ihre helle Kleidung bildet einen auffälligen Kontrast zu den roten Fäden. Einzeln treten die Namenlosen ins Scheinwerferlicht, nehmen Kontakt mit dem Publikum auf – und erzählen ihre Geschichte.

Kira Carstensens Bachelor-Arbeit im Bereich Szenografie

„Grenzen“ heißt das immersive Theaterstück von Kira Carstensen, das die Studentin des Fachbereichs Raumstrategie an der Muthesius Kunsthochschule im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit im Bereich Szenografie geschrieben hat. Neben dem einprägsamen Bühnenbild zeichnet sie auch für den Text und die Regie verantwortlich. Immersives Theater will die Grenze zwischen Bühne und Publikum auflösen. Das Publikum ist eingeladen, komplett in das Stück einzutauchen und es als zweite Realität wahrzunehmen.

Von Grenzen und Menschen

„Grenzen“ – ein Immersives Theaterstück Quelle: Marco Ehrhardt

„Ich habe mich schon immer für dieses Genre interessiert“, sagt Kira, die einen Stoff suchte „der politische Relevanz haben und etwas aussagen“ soll. Das Thema Grenzen hat eine solche Relevanz. Und so hat die Studentin Kontakt zu Menschen mit sehr unterschiedlichen Geschichten aufgenommen. „Sie haben von physischen Grenzübertretungen wie Fluchten, aber auch von psychischen Grenzübertretungen und zwischenmenschlichen Abgrenzungen erzählt.“ Ihr Stück, für das sie zehn Laiendarsteller gewinnen konnte, will ein Sprachrohr für diese Menschen sein.

Quelle: Marco Ehrhardt

Eine Klanginstallation stimmt ins Thema ein

Noch bevor der erste Monolog beginnt, wird das Publikum thematisch eingestimmt durch eine Klanginstallation. Eine flüsternde Frauenstimme sagt Sätze wie „Fass mich nicht an“ oder „Bist du übergriffig?“ Dann erklimmt der Theaterdirektor ein Podest vor dem Eingang und lädt die Gäste ein, in sein Welt der Grenzen einzutreten — und die eigenen zu entdecken. Schon ist man drin in dem labyrinthischen Saal, den man durchwandern darf.

Novecento spinnt Seemannsgarn

“Novecento“ spinnt Seemannnsgarn. Quelle: Marco Ehrhardt

Hier und da sprechen einzelne Figuren die Gäste an, Grüppchen bilden sich, schnell ist der Raum erfüllt von Satzfetzen: „Würden Sie diesen Faden hier für mich durchschneiden?“, fragt eine Gestalt. „Ich spinne Seemannsgarn“, sagt eine andere. Letztere wird sich später als „Novecento“ vorstellen. Der legendäre Ozeanpianist wurde auf einem Schiff geboren, das er bis zu dessen Untergang nicht verlassen hat, weil ihm die Grenzenlosigkeit der Stadt Angst machte.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Novecento ist die einzige literarische Figur der Szenenfolge. Die anderen scheinen sehr real. Sie erzählen von Landesflucht und dubiosen Schleppern, waren Augenzeuge von Erschießungen oder berichten von sexuellen Übergriffen. Manche sitzen still in einer Nische, andere kämpfen verzweifelt gegen das rote Gespinst, das sie einschließt. Beklemmend sind diese Bilder, kunstvoll inszeniert und inhaltlich ungeheuer real. „Die meisten Grenzen sind von Menschen gemacht“, sagt Kira Carstensen. „Sie kommen einem unüberwindlich vor – tatsächlich sind es nur Wollfäden….“

Flandernbunker, Kiellinie 249. Termine am 8., 11., 12. und 13. Februar, 19 Uhr. (2G+-Nachweis erbeten). Anmeldung unter E-Mail an info@Kriegszeugen.de oder Tel. 0431 / 93609. Einlass ab 18.45 Uhr.