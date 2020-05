Komödianten liefern Theater aus der Tür

Kiel

Die Idee kam Rafaela Schwarzer eines Nachts im Auto: „Man könnte doch einfach die Tür aufmachen und spielen“, erzählt die Schauspielerin. Für die da draußen, die Vorbeigeher und die, die vielleicht innehalten. Mit Abstand, ohne in ein und dieselbe Raumluft zu atmen - sicherer geht Theater nicht in Corona-Zeiten.

Klar, dass Komödianten-Direktor Markus Dentler, der mit seinem Theater vom Bus bis zum Ponton, vom Alten Markt bis zur Hallig schon viele Orte bespielt hat, die Idee gefiel - und so gibt es am kommenden Donnerstag Nachmittag bei den Komödianten in der Wilhelminenstraße nun zum ersten Mal „Theater to go“.

Anzeige

Theater Die Komödianten hat Sehnsucht nach Publikum

Eine „Kulturdusche“ in Zeiten, in denen es das Publikum schwer hat, an die Kultur zu kommen. Und umgekehrt. Rund 40 Vorstellungen sind bei den Komödianten seit Mitte März ausgefallen; der gerade abgesagte Kleine Prinz hätte 15 mal im Rathausinnenhof auf der Bühne gestanden. „Wir haben Sehnsucht nach unserem Publikum“, sagt Dentler, der Beckett Open Air gespielt hat oder das Aktionstheater Menschenzoo. „Der Schauspieler lebt ja nicht vom Brot allein, er braucht Applaus!“

Weitere KN+ Artikel

Das Straßentheater erweist sich jetzt als Mittel der Stunde. „Straßentheater ist doch das Urtheater“, so Dentler. „Es ist wie Kunst im öffentlichen Raum, mit Naturlicht und Passanten.“

Theater in dreieinhalb Minuten

Statt im Theater Platz zu nehmen, darf sich das Publikum nun davor reihen. Und es trifft sich, dass das Haus so vielfach nach draußen zu öffnen ist. Eintritt von der Wilhelminenstraße her, am ersten Tor an der Bar einen Drink einsammeln, am zweiten schonmal eine Prise Musik von Pianist Tillmann Dentler - und hinter der Hausecke kommen erst Rafaela Schwarzer und einige Meter weiter Markus Dentler ins Spiel.

„Wir stellen einige wenige Barhocker und Stühle auf - mit Abstand“, sagt Petra Bolek-Dentler. So können jeweils zwei bis vier Zuschauer die Vorstellung gemeinsam besuchen. Auch für Masken (bei Bedarf) und Desinfektionsmittel wird gesorgt.

Dreieinhalb Minuten dauert die Vorstellung, die Schwarzer und Dentler eine Stunde lang in Endlosschleife liefern - „und wenn der Bedarf da ist, auch länger“. Es geht um die Liebe und das Theater. Die Schauspielerin beschäftigt ersteres in einem eigenen Text („Die Liebe wird es immer geben - und Corona beschäftigt uns ohnehin schon viel zu viel“). Dentler belebt den Theaterdirektor und Schmierenkomödianten Striese aus der Komödie Der Raub der Sabinerinnen: „Auch da geht es um die Sehnsucht nach Theater.“

Theatermacher zeigen in der Corona-Krise : Wir sind da!

Ein Ersatz für den Theaterbetrieb ist das natürlich nicht - „aber wir wollen etwas machen. Und die Leute sollen sehen: Wir sind da!“ Erstmal verstehen die Theatermacher das Ganze als Pilotprojekt, die Live-Ergänzung zum Theater-Notdienst, den die Komödianten derzeit online anbieten: „Theater muss mit lebenden Schauspielern für ein lebendes Publikum gespielt werden.“ Und während Dentler sich fragt, „ob die Leute wohl kommen oder noch Angst haben“, freut sich Rafaela Schwarzer auf die Herausforderung: „Da muss ich einfach noch direkter, noch frecher spielen.“

Theater Die Komödianten, Wilhelminenstraße 43, Do 16 bis 17 Uhr.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.