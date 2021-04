Die Freude ist einhellig: Die Theater in Kiel und Lübeck sowie das Schleswig-Holsteinische Landestheater gehören zu den 13 Institutionen vom Elbeforum Brunsbüttel bis zum Kino Cinestar in Lübeck, die das Land unter 40 Bewerbungen als Modellprojekte ausgewählt hat. Am 19. April geht es los.