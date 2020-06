Lore & Lay Theater auf Kurs

Kiel

Vom Wasserturm am Ravensberg ins Wasser an der Hörn: Dieser Umzug hatte dem Lore & Lay Theater eine zweijährige Zwangspause beschert, ehe sich im August vergangenen Jahres endlich wieder der Vorhang öffnete. Dass daraufhin ein gutes halbes Jahr später Corona zu einem abermaligen Stillstand führte, kommt dem kleinen Privattheater natürlich mehr als ungelegen. Doch ans Aufgeben denkt das Betreiber-Duo Martina Riese und Thomas Hamann nicht.

Bordarbeiten statt Bühne

„Wir nutzen die Pause für Nachbesserungen, die im hektischen Herbst auf der Strecke geblieben sind“, versucht Martina Riese dem Pandemie-Malheur eine positive Seite abzugewinnen. Und so sind in den vergangenen Wochen auf dem Theaterfrachter immer wieder Farbe und Pinsel zum Einsatz gekommen, Mängel am Fußboden des Eingangsbereichs wurden behoben, außerdem bekommt der Kartenvorverkauf einen eigenen Platz und die Schauspielergarderobe wird funktioneller gestaltet.

Anzeige

Äußerlich hat sich auf dem Schiff ebenfalls etwas getan. Rundum zieren nun Lichterketten seinen Rumpf, an den Seiten entfalten Fotos aus den gespielten Stücken aufhübschende Wirkung. Nicht zuletzt soll die „ Lore Lay“, die während der Kieler Woche ohnehin ihren Liegeplatz an der Hörn hätte räumen müssen, demnächst auf der benachbarten TKMS-Werft noch einmal aufgehübscht werden. Was genau passiert, mag Thomas Hamann zwar noch nicht verraten, aber eine Neuerung mit Hingucker-Potenzial sei allemal zu erwarten.

Weitere KN+ Artikel

Das Geschäft kam langsam in Gang

Mit der Zahl der Hingucker, oder besser gesagt: Zuschauer, bei den bisherigen Vorstellungen sind die Verantwortlichen unterdessen nicht unzufrieden. Mal sah es eher mau aus, oft ganz passabel und zuweilen auch allerbestens, fassen sie ihre Eindrücke zusammen. Stark angekommen sind einige Versuche mit 17-Uhr-Vorstellungen, die besonders bei älteren Kulturfreunden beliebt zu sein scheinen. Ebenfalls vielversprechend hat sich laut Riese und Hamann das Vermietungsgeschäft entwickelt. Firmen, Wirtschaftsverbände und andere Organisationen haben die Räume des 80-Meter-Frachters in der kurzen Zeit wiederholt für eigene Veranstaltungen genutzt, die Gäste waren davon nach den Worten von Martina Riese fast durchweg „hellauf begeistert“.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Zurück aufs Vor-Corona-Repertoire

Gleichwohl ist nicht daran zu rütteln, dass die Corona-Einschränkungen in dieser Phase des Wiederanlaufs einen herben Schlag bedeuten. Doch auch da ist das Betreiber- und Ehepaar ganz optimistisch. Karten seien überhaupt nicht zurückgegeben, sondern eher sogar zusätzlich geordert worden, berichtet Hamann erfreut: „Das Publikum hat uns die Treue gehalten.“ Beantragt und nach kurzer Zeit erhalten hat das Theater außerdem Geld aus der Corona-Nothilfe des Bundes, die Banken vor Ort zeigten nach seinen Angaben ebenfalls Entgegenkommen, sodass das Überleben gesichert ist, bis im kommenden September der Vorstellungsbetrieb zunächst mit dem Vor-Corona-Repertoire wieder anlaufen soll.

Für Mitte, Ende Juli kann sich Martina Riese schon Tage der offenen Tür auf dem Schiff vorstellen, vielleicht auch den Monolog Die Frau seines Lebens, den sie gerade wieder probt. Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht, denn die Bestuhlung lässt sich sehr flexibel handhaben und vor allem sorgt die hochmoderne Entlüftungsanlage dafür, dass infizierungsträchtige dicke Dünste kaum eine Chance auf Verbleib im Bauch des Theaterfrachters haben.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.