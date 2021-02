Kiel

Anna-Lyn Hegger hat es genau auf dem Sprung ins Berufsleben erwischt. Vor einem Jahr hat die Schneidermeisterin an der Hochschule Hannover für die Oper Juliette von Bohuslav Martinu noch die Kostüme gemacht, im August 2020 ihr Studium als Kostümbildnerin ebendort mit dem Bachelor abgeschlossen. Bereit für den Start am Theater.

In der Pandemie gingen die Türen zu

„Stattdessen musste ich Hartz IV beantragen“, sagt die gebürtige Eckernförderin, die nach der Schule zunächst in Schleswig in einer Maßschneiderei gelernt und dann in Metzingen ihren Meister gemacht hat. „Man steht in den Startlöchern und plötzlich gehen alle Türen zu. Da erlebt man schon einen riesigen Frust und Existenzangst.“

Anzeige

Auch für Claudia Spielmann kam irgendwann der Stillstand. Im November, mitten in der Arbeit an Mozarts Zauberflöte am Kieler Opernhaus. Das Bühnenbild hatte das Team um Regisseur Daniel Karasek da schon mehrfach an die wechselnden Gegebenheiten der Pandemie angepasst. „In unserer letzten Fassung saß das Orchester auf der Bühne“, sagt Spielmann, „und jetzt wissen wir auch nicht, welche Bühnenlösung am Ende möglich ist.“

Das Theater ist ihr Motor

Seit 30 Jahren arbeitet Claudia Spielmann als freischaffende Kostüm- und Bühnenbildnerin – mit dem Fixpunkt Theater Kiel. Hier hat sie von den Sommeropern Tosca und Aida bis zur Gärtnerin aus Liebe im September im Opernhaus unzählige Produktionen begleitet.

„Natürlich vermisse ich das Theater“, sagt sie, „das ist ja mein Motor.“ Aber sie schätzt auch die Herausforderung: „Aus dem Mangel heraus wird man auch kreativ. Und wenn jemand auf so eine Ungewissheit eingerichtet ist, dann sind es Künstler.“ Eine „andere Form der Planbarkeit“ hätte sie sich von der Politik trotzdem gewünscht: „Der Wechsel aus Loslegen, Stoppen, wieder Loslegen ist auch für einen Apparat, der das Improvisieren gewohnt ist, anstrengend.“

Von der Schneiderei zum Kostümbild

Anna-Lyn Hegger war schon bei den Aufführungen in der Waldorfschule für die Kostüme zuständig: „Ich liebe Farben, und ich mag es, die Charakterzüge der Figuren auszuarbeiten und in der Kleidung zu erfassen.“ Schon als Schneiderin hat sie im Theater gearbeitet, nach der Lehre am Schauspielhaus Hamburg und an den Bühnen Köln. Aber auch bei den Salzburger Festspielen. Zunächst in der Herrenschneiderei, 2019 dann als Kostümassistentin bei Gorkis Sommergäste in der Regie von Evgeny Titov. „Immer in den Semesterferien – und immer mit Zeitvertrag“, sagt die 34-Jährige.

2020, im Jubiläumsjahr der Festspiele, fiel der Auftrag wegen Corona aus. Dazu kommt, dass die Arbeit in Österreich beim hiesigen Arbeitsamt keine Rolle spielt. So fällt die Kostümbildnerin durch alle Raster, kann weder Arbeitslosengeld beantragen, noch – wie viele andere Künstler auch nicht – auf die Hilfen des Bundes für Soloselbstständige zählen.

Welcher Beruf systemrelevant?

„Mein Beruf ist eben nicht systemrelevant“, sagt sie und findet die Verteilung doch ziemlich ungerecht. „Da kommt man schon ins Zweifeln, ob die ganze Ausbildung am Ende nicht umsonst gewesen ist.“ Und es ärgert sie, wie wenig Kunst und Kultur in der Krise wahrgenommen werden. „Dabei ist sie gerade doch erst recht wichtig.“

„Musik und Theater, das fehlt“, sagt auch Claudia Spielmann. Finanzielle Verluste hat Corona auch ihr beschert, aber sie kann als gut beschäftigte Kostümbildnerin auf Rücklagen zurückgreifen. Und sie ist froh, dass 2020 noch zwei Ausstellungen laufen konnten. „Das ist für mich sicher eine ganz andere Situation als für jemanden, der jetzt im Beruf durchstarten will“, sagt sie.

Anna-Lyn Hegger hat sich im vergangenen Jahr noch am Landestheater beworben. „Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als zu arbeiten. Aber die Theater können ja im Moment auch nicht planen“, sagt sie und hofft weiter. Auch an die Rückkehr in den Schneiderberuf hat sie schon gedacht. „In Schleswig-Holstein gibt es keinen Herrenschneider mehr – dabei ist der Bedarf da.“ Der Businessplan jedenfalls steht.