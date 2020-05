Thomas Jensen: Absage war "herber Schlag in die Magengrube"

Wacken

Vor drei Wochen beschloss die Bundesregierung das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020. Das bedeutete auch das Aus für das schleswig-holsteinische Mekka der Metalheads: Das Wacken Open Air fällt dieses Jahr aus. Über die aktuelle Stimmungslage in der Heavy-Metal-Zentrale sprach Co-Geschäftsführer Thomas Jensen im Interview.

Was geht einem durch den Kopf, wenn man so eine Absage veröffentlichen muss?

Die Entscheidung wurde uns ja abgenommen, von daher mussten wir nur reagieren in Anführungsstrichen. Aber das ist natürlich unfassbar, ein herber Schlag in die Magengrube, denn die Fans freuen sich auf das Wochenende, das Dorf freut sich darauf und wir freuen uns natürlich auch. Ich weiß noch gar nicht, was das mit uns körperlich macht, denn unser ganzer Biorhythmus ist ja auf das Festival ausgerichtet.

Ist die Schockstarre denn jetzt gänzlich gewichen?

Ja, wir sind ja handlungsfähig. Wir haben bisher während des Festivals bei schweren Entscheidungen gut und schnell reagiert und hoffen, dass wir das auch in der Krise beibehalten können.

Gerade ist unsere Ticketabwicklung angelaufen, wir haben da schnell reagiert, weil wir das unseren Fans schuldig sind. Das wird gut angenommen, das Team hat alle Wünsche der Fans abgebildet.

Es gibt ja, neben der Umwandlung des Tickets und Gutscheinen, die Möglichkeit, sein Geld zurückzubekommen…

Ja, das soll unkompliziert gehen. Niemand soll sich für eine wirtschaftliche Notlage rechtfertigen müssen.

Das Wacken Open Air 2020 war ausverkauft, wird es denn überhaupt einen Vorverkauf für 2021 geben?

Das müssen wir sehen, ob und wann es einen regulären Vorverkauf geben wird. Es gibt aber, wie jedes Jahr, eine Warteliste, in die sich die Fans eintragen können, und diese Leute werden dann auch zuerst benachrichtigt.

Welche Maßnahmen musstet Ihr ergreifen? Gibt es Kurzarbeit?

Ja, auch bei uns im Team gibt es Kurzarbeit in verschiedenen Abstufungen. Aber wir hatten noch nie so viel Zeit, uns auf ein Festival vorzubereiten, das sehen wir als Chance und Ansporn. Wir wollen die Zeit nutzen, denn es gibt viel zu tun zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit, Service und Nachwuchsförderung.

Kam die Absage im April denn noch rechtzeitig, um viele Vorbereitungen zu stoppen?

Ja, wir können Schadensbegrenzung betreiben. Was uns das letztendlich kosten wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Eine Absage ab vier Wochen vor dem Festival, wenn wir auch physisch aufbauen und viele Mitarbeiter bereits anreisen, hätte uns sicherlich härter getroffen. Das wäre der GAU gewesen.

Wacken 2020 sollte in einem neuen, mesoamerikanischen Look erstrahlen, wird das jetzt gecancelt?

Ja, es sollte auch eine Wertschätzung für unsere vielen Fans in der Region sein und unser Team hat das Konzept auch großartig im Trailer mit der Band Cemican umgesetzt. Aber schon im September bei den Metal Dayz kam die Idee des Themas Horrorfilm auf. Und da viele Metal-Fans und -Künstler auf Horror stehen, ist das ein weites Feld, auf dem man sich austoben kann. Ich persönlich stehe ja mehr auf Western (lacht).

Gibt es schon Ideen, ein Alternativprogramm anzubieten? Autokonzerte vielleicht?

Ich stell' mir Metal-Autokonzerte schwer vor, wenn einer fahren muss und der andere trinken darf. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn kreative Ideen da sind und man in verschiedene Richtungen denkt.

Aber Ihr könnt Euch sicher sein, dass wir, wie immer, auf Hochtouren an Ideen arbeiten. Es gibt viele Ideen, auch aus der Metal-Community Metality oder unserer Stiftung Wacken Foundation. Ein Riesen-Dank geht an unsere Fans, die uns jetzt, auch im Netz, so toll unterstützen.

