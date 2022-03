Zur Ausstellungseröffnung „Moby Dick und Röhrenkatze – 50 Jahre gesammelt für Schloss Gottorf” auf der Museumsinsel in Schleswig wurde am Mittwochabend nicht nur vielfältige Kunst, sondern auch ein wichtiger neuer Name präsentiert: Jetzt steht fest, wer ab Herbst die Landesmuseen in der Nachfolge von Prof. Claus von Carnap-Bornheim führen soll.