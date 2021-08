Hamburg

Manchmal keimt ja doch etwas Neid auf beim Blick in die große Hansestadt an der Elbe. Da ist zum Beispiel das Hamburger Theater Festival, für das am 26. August um 12 Uhr die Stunde schlägt – erstmal nur zum Vorverkauf (www.hamburgertheaterfestival.de). Es mag ja etwas kürzer ausfallen als in weniger coronakrisenhaften Jahren. Aber wer sich da vom 10. bis 18. Oktober tummelt, lässt an Starfaktor und Bühnenkunst wohl wenig zu wünschen übrig.

Hamburger Theater Festival 2021: von Haberlandt bis Peters, Matthes bis Moretti

Allein die „Glorreichen Sieben“ Constanze Becker, Fritzi Haberlandt (Foto: Matzka/dpa), Dagmar Manzel, Ulrich Matthes, Tobias Moretti und Caroline Peters, die Regisseur Jan Bosse da zu einem Abend zusammenholt, sind schon Magnet genug. Aber auch auf einen „Totentanz“, in dem Maren Eggert, Peter Jordan und Hans Löw mitwirken, darf man sich ja wohl ausnahmsweise freuen. Nico Holonics und Sophie Rois sind mit Soloabenden angekündigt. Im Frühling 2022 soll dann „hoffentlich“ im gewohnten Umfang und im gewohnten Zeitfenster eine weitere Ausgabe stattfinden. Große Namen werden auch dann nicht fehlen.