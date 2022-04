Kiel

Es ist das Allerwichtigste, dass endlich die begabten Kinder- und Jugendlichen wieder gemeinsam musizieren können. Nach zwei Jahren Lockdown-Pause strömen in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Schersberg jetzt wieder über Hundert von ihnen aus diversen Ländern zusammen, um sich zu begegnen, sich austauschen und gemeinsam Chorsinfonisches und Orchesterwerke zu erarbeiten.

In Plön arbeitet außerdem die junge Elite in der Ferienphase des Landesjugendorchesters Schleswig-Holstein an einem anspruchsvollen sinfonischen Programm. Was das bringen kann, sieht man nicht nur an begeisterten Gesichtern und dem künstlerischen Ertrag, sondern auch am Solisten Sören Bindermann. Der Geiger aus Schleswig-Holstein war nämlich früher selbst einmal Konzertmeister im Landesjugendorchester.

Dienstag 12. April 2022: Theater Lübeck für die Ukraine

Benefizveranstaltung für die Ukraine: 19.30 Uhr, Theater Lübeck, Beckergrube. Mit der Benefizveranstaltung „No War – Lübeck hilft“ am 12. April wollen Künstler aller Sparten des Theater Lübeck ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen und Geld für die Unterstützung der Bevölkerung der Ukraine sammeln. Bürgermeister Jan Lindenau wird den Benefizabend mit einem Grußwort eröffnen. Als Gastredner haben sich angesagt: Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche, Stefan Schmidt, der Flüchtlingsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, sowie Svjatoslav Martynchuk, ukrainischer Sänger und Koordinator einer privaten Hilfsaktion. Stellvertretend für viele andere werden einige der Hilfsorganisationen Gelegenheit haben, ihre Arbeit kurz vorzustellen. Songs von Neil Young, Sting, Rio Reiser und Leonard Cohen stehen ebenso auf dem Programm wie Werke russischer und ukrainischer Komponisten. Eintritt 5 Euro als Basisspende. Weitere Spenden erbeten. Theaterkasse: www.theaterluebeck.de und Tel. 0451 / 399 600.

Mittwoch 13. April 2022: Orgelmusik zur Passion

Die halbe Stunde: 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. KMD Volkmar Zehner spielt Orgelmusik zur Passion von Buxtehude und Bach. Eintritt frei. Spende erbeten.

Karfreitag 15. April 2022: Das Sterben Jesu und der Schmerz Marias

Musikalische Andacht zur Sterbestunde : 15 Uhr, Klosterkirche Bordesholm. Der Reger-Chor-Bordesholm singt unter der Leitung von Norburg Najock und Rüdiger Hausen die „Johannespassion“ von Leonhard Lechner. Außerdem erklingen Werke von Johann Hermann Schein und Heinrich Schütz. Die Solisten sind Anne-Kristin Blöß, Sopran, und Anastasia Yauzrezava, Laute. Eintritt frei.

: 17 Uhr, Nikolaikirche Plön. Die Plöner Kantorei hat das „Stabat Mater“ von Joseph Haydn für Chor, Soli und Orchester einstudiert. Neben der Kantorei musiziert das Orchester der Plöner Kantorei, das sich aus Absolventen der Musikhochschulen Lübeck und Hamburg zusammensetzt. Den Part der Solo-Sopranistin übernimmt die gebürtige Holsteinerin Sopranistin Lisa Ziehm, die zunächst Mitglied im Landesjugendchor und im Chor der Eutiner Festspiele war. Sie studierte in Lübeck, in London und machte schließlich ihren Master Abschluss in Berlin. Lisa Ziehm war Stipendiatin der Yehudi Menuhin Stiftung und der Possehlstiftung Lübeck. Weitere Solisten sind Sonja Boskou, Michael Müller-Kaszstelan und Michael Pommer. Die Leitung hat KMD Henrich Schwerk. Eintritt 20 Euro (erm. 16 Euro) im Kirchenbüro (Telefon 04522-2235), in der Buchhandlung Schneider, bei der Tourist Info Plön und an der Abendkasse. Passionskonzert: 20 Uhr, Vicelinkirche, Hinter der Kirche, Neumünster. Der Barockcellist Thomas Stöbel spielt Werke von Michel Richard de la Lande und Johann Sebastian Bach. Eintritt 10 Euro, Ermäßigung für Schüler und Studenten. Maskenpflicht.

Sonnabend 16. April 2022: Flöte und Klavier

„Wenn Luft Liebe wird“: 19 Uhr, Herrenhaus Hasselburg. Tim Henning Lüttge, Querflöte, und Yun Xu, Klavier, spielen Werke von Chaminade, Fauré, Prokofjev, Marais, Scott, Piazzolla, Adele, Bach und Popp/Verdi. Tickets online erhältlich über www.hasselburg.de oder telefonisch während der Bürozeiten: Tel. 04561 / 528 19 66.

Ostersonntag 17. April 2022: Musikwoche und Landesjugendorchester

58. Deutsch-Skandinavische Musikwoche : 17 Uhr, Christkirche Rendsburg. Die Deutsch-Skandinavische Musikwoche in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg ist eine internationale Musikbegegnung mit langjähriger Tradition zur Osterzeit. In diesem Jahr findet sie nach zwei Absagen 2020 und 2021 zum 58. Mal statt. Circa 130 junge Musikerinnen und Musiker aus verschiedensten Nationen begegnen sich für eine Chor- und Orchesterwoche. Prof. Friederike Woebcken aus Kiel und Prof. Mika Eichenholz aus Stockholm übernehmen erneut die künstlerische Leitung für Chor bzw. Orchester. Auf dem Programm für Chor und Orchester steht das Werk „Meeres Stille und Glückliche Fahrt op. 112“ von Ludwig van Beethoven, sowie „O clap your hands“ von John Rutter. Das Orchester spielt „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgsky und Carl Nielsens Helios Ouvertüre op. 17. Für den Chor stehen Werke von u.a. Augustinas, Beethoven, Rheinberger und ABBA auf dem Programm. Eintritt jeweils 18 Euro (erm. 9/5 Euro). Eintrittskarten für Rendsburg gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Ostermontag 18. April 2022: Deutsch-Skandinavische Jugend