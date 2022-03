Kiel

Der Kalender füllt sich spürbar. Dazu tragen auch die erfreulich solidarischen Benefizkonzerte für die in Not geratenen Ukrainer wesentlich bei, in denen die Musiker in der Woche auf eigene Einnahmen zugunsten der erbetenen Spenden verzichten.

Das Spektrum reicht von den Profis im Kieler Opernhaus über die Semiprofis in Kammerorchestern der Region bis hin zu den jungen Preisträgerinnen und Preisträgern, die ihr Können in einer Kirche in den Dienst der guten Sache stellen.

Wie Ihre Konzertveranstaltungen den Weg hierher finden Sie möchten ein Konzert veranstalten und der Ort der Veranstaltung liegt in den Regionen in oder um Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster, Bad Segeberg oder Plön? Dann senden Sie uns bitte bis spätestens 10 Tage vor Beginn eine E-Mail mit den wichtigsten Daten (wann, wo, was, mit wem, wie teuer, woher die Tickets ...) sowie kostenfreiem Bildmaterial (gerne als jpg-Anhang in druckfähiger Auflösung; 1-2 MB Datenmenge ist ein guter Richtwert). Bitte senden Sie die E-Mail an: kulturredaktion@kieler-nachrichten.de sowie sh-termine@kieler-nachrichten.de oder kiel-termine@kieler-nachrichten.de. Dann wollen wir uns gerne darum bemühen, unsere Leser online über die Veranstaltungen zu informieren.

Beachtenswert sind aber auch die längerfristig geplanten Sinfoniekonzerte, in denen mit den Pianisten Annika Treutler und Pierre-Laurent Aimard sowie dem Cellisten Antonio Meneses große Namen als Solisten geladen sind.

Oder man folgt der Fährte von Kiels Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner und erkundet mit ihm weiterhin das frappierend weite Feld von Bachs gesamter Orgelmusik. Im Fokus diesmal: Weimar. Johann Sebastian Bach war gleich zwei Mal in seinen jungen Jahren am fürstlichen Hof in Weimar angestellt. Weilte er 1703 für nur sechs Monate als Lakai und Musiker der Kapelle des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar, stieg er hier in den Jahren 1708 bis 1717 vom Kammermusiker und Hoforganist zum Konzertmeister auf. Entsprechend selbstbewusst trumpft er als Orgel-Virtuose auf.

Dienstag 22. März 2022: Starcellist in Schleswig

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester: 19.30 Uhr in der A.P. Møller Skolen Schleswig, Fjordallee 1. Karajans Lieblingscellist Antonio Meneses ist Stargast am Landestheater SH. Unter der Leitung von GMD Kimbo Ishii spielt er das opulenteste Cellokonzert der Romantik, das in h-Moll von Antonin Dvorák. Außerdem erklingt die Vierte Symphonie von Peter Tschaikowsky. 3G-Karten zu 30 Euro über Tel. 04621 – 25989. www.sh-landestheater.de

Mittwoch 23. März 2022: Bläserphilharmonie und Orgelandacht

Die halbe Stunde : 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt.Symphonische Bläsermusik: Das Konzert-Orchester Bläserphilharmonie spielt unter der Leitung von Sonja Hummel Werke von Humperdinck und Stanek.

Freitag 25. März 2022: Mozart und Meneses

Mozart-Konzert mit den Kieler Philharmonikern : 19 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Bei den Musikfreunden Kiel sind die Pianistin und Opus-Klassik-Preisträgerin Annika Treutler und der Geiger Daniel Sepec, langjähriger Konzertmeister der Kammerphilharmonie Bremen, zu Gast. Zu hören sind das beliebte D-Dur-Klavierkonzert von Joseph Haydn, eine Violinkonzert-Rarität des Frühklassikers Johann Gottlieb Graun und die A-Dur-Sinfonie KV 201 von Mozart. Es gilt die 3G-Regel (Geimpft, genesen oder aktuelle negativ getestet) sowie Maskenpflicht. Tickets zu 14 Euro bis 29 Euro für Nichtmitglieder (erm. 13 Euro bis 27,50 Euro); Last-minute-Ticket für geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende 15 Minuten vor Konzertbeginn für 5 Euro. Tel. 0431 / 14 901 24 www.musikfreunde-kiel.de

Die Heinrich Schütz Kantorei Kiel probt unter der Leitung von Kantor Andreas Koller ein Lübecker Hauptwerk von Dietrich Buxtehude. Quelle: HSK

Sonnabend 26. März 2022: Buxtehudes Meisterstück

Barocke Passionsmusik : 19 Uhr, Citykirche St. Ansgar, Kiel, Holtenauer Straße 94. Die Heinrich-Schütz-Kantorei singt unter der Leitung von Kantor Andreas Koller die Passionsmusik „Membra Jesu nostri“ von Dieterich Buxtehude. Es begleitet das Ensemble 158, ein norddeutsches Barockensemble.Der Erlös der Konzerte unter 3G-Regel kommt in voller Höhe den Opfern des Krieges in der Ukraine zugute. Karten zu 10 bis 23 Euro unter anderem bei Ruth König Klassik und an der Abendkasse.

Sonntag 27. März 2022: Bach und Buxtehude

Philharmonisches Orchester Lübeck : 11 Uhr Musik- und Kongresshalle Lübeck. Unter der Leitung von GMD Stefan Vladar erklingen Beethovens Fünfte und Achte Symphonie. Vladar ist zugleich Solist in Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nr. 17 in G-Dur KV 453. Karten zu 16 bis 36 Euro über die Theaterkasse 0451 / 399 600 und www.theaterluebeck.de.

