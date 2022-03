Kiel

Die künstlich und technisch kunstvoll in die Mehrzweckhalle implantierte „Philharmonie in der Wunderino Arena“ wird am ersten April-Wochenende wieder zum Hotspot großer Sinfonik. Da wird weltflüchtiges Schwelgen leicht gemacht.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester ist am Sonnabend in Starbesetzung mit dem finnischen Dirigenten Sakari Oramo und dem deutschen Geiger Christian Tetzlaff um Edward Elgars wirklich schönes Violinkonzert bemüht, das immer im Schatten des berühmten Cellokonzertes steht.

Am Sonntag langen dann am selben Ort die Kieler Philharmoniker in die Vollen: GMD Benjamin Reiners hat Holsts „Planeten“ aufs Programm gesetzt – so etwas wie der Urknall des Filmmusik-Jahrhunderts. Außerdem singt die Sopranistin Johanna Winkel, nicht zuletzt vom SHMF her bekannt und geschätzt, die wunderschönen „frühen“ Orchesterlieder von Alban Berg.

Ansonsten lässt sich wieder die gute Tat mit dem guten Konzerterlebnis verbinden: in Benefizkonzerten für die Menschen in der Ukraine. Beispielsweise in der Propsteikirche St. Nikolaus, wenn Regionalkantor Werner Parecker seine leistungsfähig ertüchtigte Orgel ertönen lässt oder sich der katholische Kantorenkollege Michael Kallabis mit dem Saxofon von Jens Tolksdorf künstlerisch kurzschließt.

Dienstag 29. März 2022

Et in terra pax: 20 Uhr, Marienkirche Lübeck. 80 Jahre nach der Zerstörung Lübecks und unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges widmet Marienorganist Johannes Unger sein Orgelspiel einem Konzert für den Frieden. Das Programm umfasst Werke von Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge c-Moll und die Choralbearbeitung „O Mensch, bewein dein Sünde groß"), Die vierhändige Komposition "Licht und Schatten" des Estnischen Komponisten Andres Uibo wird gemeinsam mit dem Organisten Prof. Dr. Martin Scherer zur Aufführung gebracht. Die unter dem Eindruck des ersten Weltkrieges entstandene „Sonata Eroica“ von Charles Villiers Stanford rundet den Abend ab.Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spende erbeten.

Mittwoch 30. März 2022

Öffentlicher Unterricht beim Kammermusik Campus Lübeck : ab 11 Uhr, Musikhochschule Lübeck, Große Petersgrube. Zum Kammermusik Campus Lübeck lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) bis zum 2. April ein. Erstmals seit Beginn der Pandemie besteht für interessiertes Publikum wieder die Möglichkeit, mitzuerleben wie renommierte Gastdozenten den künstlerischen Nachwuchs an der MHL unterrichten. In zwei Abschlusskonzerten am Samstag, 2. April stellen die jungen Ensembles ihre Arbeitsergebnisse im Kammermusiksaal der MHL vor.43 internationale junge Musikerinnen und Musiker nutzen die Chance, bei den renommierten Gastdozenten Jonathan Brown (Barcelona, Bratscher im Quarteto Casals) und Dirk Mommertz (München, Pianist im Fauré Quartett) an ihrer Interpretation und Technik zu feilen. Gearbeitet wird an Schlüsselwerken der Kammermusik wie unter anderem Streichquartetten von Mozart, Schumann, Beethoven und Debussy sowie Klavierkammermusik von Brahms, Schostakowitsch. Eintritt frei.

: 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Musik für zwei Gitarren von Dowland, Mendelssohn Bartholdy.Martin Blank und Bärbel Lippa, Gitarre. Eintritt frei. Orgelandacht mit Musik von Johann Sebastian Bach: 18.30 Uhr, Andreaskirche in Kiel-Wellingdorf, Wischhofstr. 69. Erklärungen zu den Kompositionen, Lied, Gebet und Lesung zur Passion. An der Orgel spielt Kantor Klaus-Martin Eggers, der Eintritt ist frei. Spende für die Menschen in der Ukraine erbeten.

Freitag 1. April 2022

Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine : 20 Uhr, St. Heinrich Kirche Kiel, Feldstr. 172. Musik für Orgel und Saxofon, in Arrangements von bekannten Stücken von Bach, Beethoven oder Fauré und mit vielen improvisatorischen Elementen. Mit einer Improvisation über „Hymn to Freedom“ vom Jazzpianisten Oscar Peterson und dem „Tor von Kiew“ von Modest Mussorgsky aus „Bilder einer Ausstellung“ möchten der Organist Michael Kallabis und der Jazzsaxofonist Jens Tolksdorf an die Menschen und die Situation in der Ukraine erinnern. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Sonnabend 2. April 2022

Brasilianische Glockenklänge : 11 Uhr, Carillon des Kieler Klosters, Klosterplatz / Falckstraße. Auch das Carillon-Konzert der Kieler Glockenspielerin Reinhild Kunow auf dem Turm des Kieler Klosters, von dem die blaugelbe Flagge weht, beginnt mit der Ukrainischen Nationalhymne. Im weiteren Verlauf entlockt die Carillonneurin den Glocken brasilianische Klänge und begrüßt den Frühling mit Musik französischer Komponisten. Zutritt frei.

Sonntag 3. April 2022