Das Brahms-Festival in Lübeck ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. In Verbindung mit einem Besuch in einer der Museen kann da ein toller Kulturtag an der Trave daraus werden. Die Programme sind interessant, die Besetzung, durchmischt mit Studierenden der Musikhochschule, ist vielversprechend.

Ansonsten lohnt es sich in dieser Woche bestimmt, die Stimmen der ukrainischen Sängerinnen und Sänger anzuhören, die beim Landestheater in Rendsburg auftreten. Und für Freunde von Raritäten scheint das Konzert des Constanze Quartetts aus Salzburg in der Stadthalle Neumünster ein guter Tipp.

Wie Ihre Konzertveranstaltungen den Weg hierher finden Sie möchten ein Konzert veranstalten und der Ort der Veranstaltung liegt in den Regionen in oder um Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster, Bad Segeberg oder Plön? Dann senden Sie uns bitte bis spätestens 10 Tage vor Beginn eine E-Mail mit den wichtigsten Daten (wann, wo, was, mit wem, wie teuer, woher die Tickets ...) sowie kostenfreiem Bildmaterial (gerne als jpg-Anhang in druckfähiger Auflösung; 1-2 MB Datenmenge ist ein guter Richtwert). Bitte senden Sie die E-Mail an: kulturredaktion@kieler-nachrichten.de sowie sh-termine@kieler-nachrichten.de oder kiel-termine@kieler-nachrichten.de. Dann wollen wir uns gerne darum bemühen, unsere Leser online über die Veranstaltungen zu informieren.

Dienstag 10. Mai 2022: Liederabend und Night Session

: 19 Uhr, Schloss Eutin, Rittersaal. Die Johann-Heinrich-Voß-Gesellschaft und der Freundeskreis Schloss Eutin haben den Bariton Ulf Bästlein eingeladen, Lieder nach Gedichten von J. H. Voß, Theodor Storm und Klaus Groth zu singen. Begleitet wird er von Carl-Martin Buttgereit. Eintritt: 18 Euro. Verführerisch beim Brahms-Festival : 19.30 Uhr, Großer Saal, Musikhochschule Lübeck. Werke von Beethoven (Bläserquintett Es-Dur op. 16), Hoffmann (Klaviertrio E-Dur AV 52 „Grand Trio“) und Mozart (Bläseroktett aus „Don Giovanni“) mit Diethelm Jonas, Oboe, Sabine Meyer, Klarinette, Adrian Diaz Martinez, Horn, Pierre Martens, Fagott, Elisabeth Weber, Violine, Ulf Tischbirek, Violoncello, Jörg Linowitzki, Kontrabass, Pieter-Jan Belder, Hammerklavier, Konrad Elser, Klavier, Wolfgang Sandberger, Sprecher, und Studierenden der MHL. Eintritt 15 / 20 Euro (ermäßigt 9 / 13 Euro). Brahms-Festival-Eintrittskarten bei allen Vorverkaufsstellen des „Lübeck-Ticket“ online über www.luebeck-ticket.de sowie an der Tages- und Abendkasse.

: 19.30 Uhr, Großer Saal, Musikhochschule Lübeck. Werke von Beethoven (Bläserquintett Es-Dur op. 16), Hoffmann (Klaviertrio E-Dur AV 52 „Grand Trio“) und Mozart (Bläseroktett aus „Don Giovanni“) mit Diethelm Jonas, Oboe, Sabine Meyer, Klarinette, Adrian Diaz Martinez, Horn, Pierre Martens, Fagott, Elisabeth Weber, Violine, Ulf Tischbirek, Violoncello, Jörg Linowitzki, Kontrabass, Pieter-Jan Belder, Hammerklavier, Konrad Elser, Klavier, Wolfgang Sandberger, Sprecher, und Studierenden der MHL. Eintritt 15 / 20 Euro (ermäßigt 9 / 13 Euro). Brahms-Festival-Eintrittskarten bei allen Vorverkaufsstellen des „Lübeck-Ticket“ online über www.luebeck-ticket.de sowie an der Tages- und Abendkasse. Brahms Night Session beim Brahms-Festival: 22.30 Uhr, CVJM, Lübeck. Improvisationen mit Dozierenden und Studierenden. Eintritt frei.

Mittwoch 11. Mai 2022: Sommernachtsträume beim Brahms-Festival

: 17 Uhr, Nikolaikirche, Kiel. „Eile mich, Gott, zu erretten“: Werke von Monteverdi und Schütz. Anne-Beke Sontag, Alt; Christiane Godt, Orgel. Eintritt frei, Spenden erbeten. Abendkonzert beim Brahms-Festival: 19.30 Uhr, Musikhochschule,Lübeck, Großer Saal. Robert Schumann: Fantasiestücke op. 12, Hans Werner Henze: Drei Märchenbilder, Jörg Widmann: Es war einmal …, Robert Schumann: Märchenerzählungen op. 132, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Tanz der Rohrpfeifen, Felix Mendelssohn Bartholdy: Musik zu „Ein Sommernachtstraum“. Angela Firkins, Flöte, Diethelm Jonas, Oboe, Jens Thoben, Klarinette, Pierre Martens, Fagott, Adrian Diaz Martinez, Horn, Pauline Sachse, Viola, Jörg Linowitzki, Kontrabass, Konstanze Eickhorst, Klavier, und Studierende der MHL. Eintritt 15 / 20 Euro (ermäßigt 9 / 13 Euro).

Donnerstag 12. Mai 2022: Hotspot Lübeck

: 17 Uhr, Günter Grass-Haus, Lübeck. Klanginstallationen und Performances mit Studierenden der MHL. Eintritt 4 Euro (keine Ermäßigung), nur Tageskasse. Verschattet beim Brahms-Festival: 19.30 Uhr, Musikhochschule Lübeck, Großer Saal. E.T.A. Hoffmann: Quintett c-Moll AV 24, Robert Schumann: Nachtstücke op. 23, Alexander Skrjabin: Poème-Nocturne op. 61, Johannes Brahms: Klaviertrio Nr. 3 c-Moll op. 101. Gesine Dreyer, Harfe, Christoph Callis, Violine, Lena Eckels, Viola, Ulf Tischbirek, Violoncello, Konstanze Eickhorst und Florian Uhlig, Klavier, und Studierende der MHL. Eintritt 15 / 20 Euro (ermäßigt 9 / 13 Euro).

Die Musikerinnen Angelika Bachmann (r), Iris Siegfried (l) und Sonja Lena Schmid (M) von Salut Salon. Quelle: Marcus Brandt

Virtuoses Musikkabarett : 20 Uhr, Musik- und Kongresshalle, Lübeck. Seit 18 Jahren begeistern die Musikerinnen von Salut Salon ihr Publikum weltweit mit Charme, Humor und virtuoser Klassik von Bach bis Prokofiev, mit Tango Nuevo von Astor Piazzolla, eigenen Chansons, Instrumental-Akrobatik und poetischem Puppenspiel. Karten gibt es im Vorverkauf für 35,80 € bis 48,00, für Schüler und Studenten ermäßigt für 22,65 Euro bis 29,55 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bereits erworbene Tickets für die Konzerte vom 28.02.2021 und 09.04.2022 behalten ihre Gültigkeit.

: 20 Uhr, Musik- und Kongresshalle, Lübeck. Seit 18 Jahren begeistern die Musikerinnen von Salut Salon ihr Publikum weltweit mit Charme, Humor und virtuoser Klassik von Bach bis Prokofiev, mit Tango Nuevo von Astor Piazzolla, eigenen Chansons, Instrumental-Akrobatik und poetischem Puppenspiel. Karten gibt es im Vorverkauf für 35,80 € bis 48,00, für Schüler und Studenten ermäßigt für 22,65 Euro bis 29,55 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bereits erworbene Tickets für die Konzerte vom 28.02.2021 und 09.04.2022 behalten ihre Gültigkeit. Night Session beim Brahms-Festival: 22.30 Uhr, CVJM, Lübeck. Improvisationen mit Dozierenden und Studierenden der MHL. Eintritt frei.

Freitag 13. Mai 2022: Große Ukrainische Stimmen

: 20.30 Uhr, Kommunales Kino, Lübeck. Audiovisuelles Filmexperiment über das Entgleiten in parallele Traumwelten u.a. mit Musik von Kurtág, Szymanowski und Crumb von und mit Studierenden der MHL. Eintritt frei. Night Session beim Brahms-Festival: 22.30 Uhr, CVJM, Improvisationen mit Dozierenden und Studierenden der MHL. Eintritt frei.

Der ukrainische Bariton Andrey Maslakov. Quelle: Maslakov

Benefizkonzert mit ukrainischen Sängerinnen und Sängern: 19.30 Uhr, Stadttheater Rendsburg. Ein abwechslungsreiches Arienprogramm mit Werken von Beethoven, Mozart, Bellini, Rossini bis hin zu Verdi sowie Raritäten ukrainischer Komponisten wie Mykola Lysenko präsentiert ein ukrainisches Sänger- und Pianistenensemble rund um den Bariton Andrey Maslakov, Mitglied der Ukrainischen Nationaloper in Kiew. Mitglieder des Rendsburger Schauspielensembles lesen im Konzert außerdem Texte gegen den Krieg. Die Einnahmen des Sonderkonzerts und weitere Spenden des Publikums kommen den Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine zugute, die durch den Krieg auch ihre künstlerische Heimat verloren haben. Tickets zu 19,10 Euro über www.sh-landestheater.de und Tel. 04331 / 23447.

Sonnabend 14. Mai 2022: Altar-Benefiz und Geisterstunde

: 19.30 Uhr, Musikhochschule, Großer Saal. Zoltán Kodály: Serenade op. 12, Robert Schumann: „Mondnacht“ op. 39 Nr. 5 , George Crumb: Night of the Four Moons, Arnold Schönberg: Verklärte Nacht für Streichsextett op. 4. Angela Firkins, Flöte, Anna Melkonyan und Elisabeth Weber, Violine, Pauline Sachse und Lena Eckels, Viola, Troels Svane, Violoncello, Otto Tolonen, Banjo, Max Riefer, Schlagzeug, und Studierende der MHL. Eintritt 15 / 20 Euro (ermäßigt 9 / 13 Euro) Geisterstunde beim Brahms-Festival: 23 Uhr, Musikhochschule, Lübeck, Großer Saal. Maurice Ravel: Gaspard de la Nuit, Alexandre Tansmann: La danse de la sorcière; Ferneyhough: Cassandra’s Dream Song, Johannes Brahms: Variationen über ein Thema von Robert Schumann Es-Dur op. 23 „Geistervariationen“, John Luther Adams: Ilimaq, Christoph Willibald Gluck: Reigen seliger Geister. Angela Firkins, Flöte, Konstanze Eickhorst und Konrad Elser, Klavier, sowie Studierende der MHL. Eintritt frei.

Sonntag 15. Mai 2022: Sonntag Kantate und Finale beim Brahms-Festival

: 12.30 Uhr, Museum Behnhaus Drägerhaus, Lübeck. Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett Nr. 19 C-Dur KV 465 „Dissonanzen“ mit dem Moulin Quartett, Christoph Arta, Moderation. Eintritt frei. Konzert für Kinder ab 5 Jahren: 16 Uhr, Nikolaikirche, Kiel, Alter Markt. Christiane Michel-Ostertun: „Die Kirschin Elfriede“. Nicole Hansen, Erzählerin; Volkmar Zehner, Orgel. Tickets für 3 Euro (Kinder), 5 Euro (Erwachsene), 13 Euro (Familienkarte) über st-nikolai-kiel.reservix.de oder an der Abendkasse. Freie Platzwahl.

: 17 Uhr, Birgitta-Thomas-Kirche, Skandinaviendamm 350, Kiel-Mettenhof. Reinfried Barnett lässt Werke von J. S. Bach, (u. a. Toccata d-moll WV 565), das Praeludium über den Namen B-A-C-H von Franz Liszt, sowie den Choral Nr. 3 in a-moll von César Franck erklingen. Der Eintritt ist frei. Verwoben beim Brahms-Festival: 19.30 Uhr, Musikhochschule Lübeck, Großer Saal. Robert Schumann: Kreisleriana op. 16, György Kurtág: Klarinettentrio „Hommage à R. Sch.“, Johannes Brahms: Klarinettenquintett h-Moll op. 115. Jens Thoben, Klarinette, Elisabeth Weber, Violine, Lena Eckels und Pauline Sachse, Viola, Troels Svane, Violoncello, Konrad Elser, Klavier, und Studierende der MHL. Eintritt 15 / 20 Euro (ermäßigt 9 / 13 Euro).

Montag 16. Mai 2022: Raritäten der Kammermusik