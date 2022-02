Pop trifft Klassik – ein Format, bei dem mancher erhöhte Kitschgefahr befürchtet. „Synth Happens“ soll Klassik und Clubsounds verschmelzen, kommendes „Con-Spirito“-Konzert von Kieler Philharmonikern und Elektro-Musikern am Dienstag in der Wunderino Arena Kiel. Hier können Sie Tickets gewinnen.

„Con Spirito“ am Dienstag - Ticket-Verlosung: „Synth Happens“ soll in der Wunderino Arena Clubsound und Klassik vermählen

Von Thomas Bunjes