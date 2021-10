Kiel

„Bald sind alle Geister wach, alle Hexen auf dem Dach, Monster schleichen um das Haus, spring vorbei und lock’ sie raus“, ist das Motto im „Sprung Raum“ Kiel (Schleiweg 10).

Dort freut man sich am Sonnabend, 30. Oktober, zwischen 19 und 21 Uhr, „creepige Gestalten“ hüpfend und schwebend über den Trampolinen zu erleben. Willkommen sind alle angsteinflößenden Gestalten ab 8 Jahren.

Halloween-Partys in Kiel und ein Ausflug nach Lübeck

„Norddeutschlands größte Halloween Party“ soll am Sonnabend, 30. Oktober, schon ab 21 Uhr in der Lübecker Kulturwerft Gollan (Einsiedelstraße) in die Gruselnacht überleiten.

Eine Stunde später startet in der Kieler TraumGmbH (Grasweg 19, Kiel) eine andere Nachtgestalten-Party mit feierwütigen Hexen und Partyzombies. Aufgepasst: Die „Albtraum GmbH“ plant bis 5 Uhr morgens.

Noch eine Höhle des Grauens: Eine Stunde vor Mitternacht öffnet am Sonnabend, 30. Oktober, das Atrium Kiel (Dieselstraße 3, Schwentinental) zum „größten Gruselfest der Welt“.

In der AZUL Tapas Cafe Bar (Wall 2, Kiel) erhalten Genesene oder Geimpfte ebenfalls ab 23 Uhr Einlass, wenn sie ein Kostüm anhaben. Unter dem Motto „Let’s get spooky!“ locken ein Live-Set von DJ Chris und Special Drinks von The Illusionist Gin & Estrella Damm.

Und es gibt ein Halloween Special zum Raven: Am Sonnabend,30. Oktober, um 23 Uhr wird auch der Hochbunker Kiel (Iltisstraße 68) zum gruseligen Drum and Bass-Eldorado.

Erste ab einer Minute vor der Geisterstunde, am 30. Oktober um 23.59 Uhr will der Luna Club in der Bergstraße (17A, Kiel) die bösen Exemplare mit Dance Classics aus den 80er und 90er Jahren beschwören.

Das wird dann aber auch langsam Zeit ...: Erst am Sonntag, 31. Oktober, bietet Impuls-Werk e.V. in der Alten Mu (Lorentzendamm 8, Kiel) zwischen 15 und 17 Uhr einen Schnitzkurs für Halloween-Kürbisse.

Halloween einmal anders: „miRatio“ im Mediendom Kiel

Halloween ist nicht nur Party, sondern auch ein weites Feld. Am Sonntag, 31. Oktober, kann es entfernt um 19 Uhr im Mediendom (Sokratesplatz 6, Kiel) bei einem „Konzert in virtuellen Räumen“ betrachtet werden. „miRatio“ bedeutet „Verwunderung“ und ist das Nachfolge-Projekt der erfolgreichen Fulldome-Show „Metavista – eine Klang(t)raumreise“ im Mediendom Kiel. Abstrakte Räume mit außergewöhnlichen Perspektiven und optischen Täuschungen – kreiert von dem Kieler Multimedia-Producer Bob Weber – bilden die Kulisse für ein Konzert, in der die reale und virtuelle Welt verschmelzen.

„miRatio“ nutzt dabei in besonderer Weise das 32-Kanal-Soundsystem des Fraunhofer Instituts für Digitale Medientechnologie. In einem hoffentlich wie versprochen eindrucksvollen dreidimensionalen Klangraum spielt der Gitarrist Jens Fischer live zusammen mit Musikern, die in Videos in der Kuppel des Kieler Mediendoms auftreten: mit Jens Schliecker und Nils Rohwer (Piano meets Vibes), Friedrich Paravicini, Lucas Kochbeck und Pirkko Langer.

Nachts im Museum: Rocky Horror Urzeithof

In der Nacht vor Halloween wird es außerdem gruselig im Urzeithof in Stolpe. Die Schrecken der Meere und die Monster der Urzeit werden sich erheben. Die Veranstaltung ist für (nicht zu kleine) Kinder und Erwachsene geeignet. Eine Voranmeldung ist aufgrund der begrenzten Plätze erforderlich. Die Führung beginnt am 30. Oktober pünktlich vier Stunden vor Mitternacht …