Joy Crookes: „Skin”

Joy Crookes Quelle: Sony

Die Stimme von Joy Crookes kriecht einem unter die Haut. Samtig, schimmernd, ein bisschen kehlig – mit einem Wort: unwiderstehlich. Dazu kommt ein Sound zwischen Soul, Jazz, Electro und erwachsenem Pop. Streicher, Bläser und Pianoläufe unterfüttern, ohne klebrig zu werden. Was die 23-jährige Londoner Singer-Songwriterin auf ihrem Debütalbum abliefert, oszilliert zwischen retro und modern, ein selbstbewusster Auftritt. Ihr erstklassiger Gesang klingt ausgereifter als es ihr junges Alter annehmen lässt – und dazu noch äußerst lässig. Coolster Song: „Feel Don´t Fail Me Now”. ‎(RCA International /Sony Music)

5 von 5 Scheiben

Shannon Lay: „Geist”

Shannon Lay Quelle: Sub Pop Records

Manchen mag überraschen, dass eine Musikerin sowohl im Folk als auch im Punk unterwegs sein kann. Aber eigentlich ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Denn beide Genres setzen auf Unmittelbarkeit. Die Kalifornierin Shannon Lay spielte in der Psych-Punkband Feels und nimmt solo Folk-Alben auf. Ihr neues liefert vielschichtigen, meditativen Sound zur akustischen Gitarre. Warm untermalt von Cello und Keyboards, die eine untergründige Spannung einweben. Lays klare Stimme trägt den Song „Awaken And Allow” fast pur, erst am Ende ausdrucksstark eingefasst. Musik, die man wirken lassen muss. (Sub Pop Records)

5 von 5 Scheiben

Jaguwar: „Gold“

Jaguwar Quelle: Tapete Records

Schön energetisch treibend startet das zweite Album der Band Jaguwar mit dem Song „Battles”. Wie schon in der Vergangenheit bilden indie-poppig-rockige Melodien kombiniert mit Shoegaze und allerlei Noise-Elementen den Schwerpunkt des Sounds des Berliner Trios. Immer etwas melodramatisch geht es zu, der Gesang erinnert einen bisweilen an The Cure. Dröhnende Klangwände schichten sich unermüdlich aufeinander, dabei kommt eine Menge Gerät zum Einsatz. Der Titelsong klingt catchy und auf jeden Fall tanzbar. Wer möchte, kann das bald vor Ort überprüfen: Jaguwar spielen am 11.11. in der Hansa48, Kiel. (Tapete Records)

4 von 5 Scheiben

Hayden Thorpe: „Moondust For My Diamond“

Hayden Thorpe Quelle: Domino Records

Die Songs auf Hayden Thorps zweitem Solo-Album tragen Titel wie „Metafeeling” und „Parallel Kingdom”: Ausflüge ins Metaphysische, ja, Esoterische. Mit seinem eleganten Countertenor singt Thorpe zu fließenden Sounds, die im Stück „The Universe Is Always Right” auch elektronisch pluckern und blubbern. Für digitale Effekte, die mitunter an die 80er erinnern, ist der Multiinstrumentalist ganz allgemein zu haben. Es liegt eine Nonchalance über den Songwriting des Engländers, der früher Mitglied der Indie-Rock-Band Wild Beasts war. Alles wirkt distinguiert, aber auch etwas steif in der Hüfte. (Domino Records)

3 von 5 Scheiben