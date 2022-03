Kiel

Der März beginnt spannend. Nachdem an seinem ersten Sonnabend in der Kieler Wunderino Arena das NDR Elbphilharmonie Orchester unter dem inzwischen hoch gehandelten rumänischen Gastdirigenten Cristian Măcelaru in der Streiber-Konzertserie aufgetreten ist, folgen am Sonntag die Kieler Philharmoniker mit ihren zwei unterschiedlichen Konzertformaten.

Die besondere Klangfarbe der Hörner prägen das Philharmonische Konzert am 6. März um 11 Uhr und sein moderiertes „Extrakt“ um 18 Uhr. Anton Bruckner Vierte Symphonie, die besonders beliebte „Romantische“, modelliert mit diesen Bläsern wesentlich ihr „natürliches“ Spektrum. Am Pult steht mit Johanna Malangré tatsächlich erstmals nach 40 Jahren eine Frau, die designierte Chefdirigentin in der französischen Picardie und Assistentin in der exquisiten Festival Academy in Luzern.

Starke Frauen, starke Hörner: Highlights in der Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel

Besondere Beachtung verdient das Sonntagsdouble aber auch durch den ungewöhnlichen Solisten: Arkady Shilkloper, einst Hornist im Moskauer Bolschoi, lebt in Berlin und hat sich zum internationalen Meister eines alpenländischen Naturinstruments entwickelt: dem Alphorn.

Das meterlange Ding mit dem Horn-Mundstück ist nicht nur für tragfähige Signale über Täler und Höhen geeignet, sondern taugt auch für virtuose Soli in einem Konzertstück. In Daniel Schnyders Werk verbinden sich Naturklänge ganz hinreißend mit Elementen aus Jazz und Klassik-Tradition. Shilkloper hat das Stück selber im Jahr 2004 beim Menuhin Festival in Gstaad uraufgeführt.

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester richten sich am 5. März um 20 Uhr die Ohren auf die Schostakowitsch-Interpretation des neuen WDR-Chefdirigenten und neuen Pariser Musikdirektors des Orchestre National de France. Und natürlich auf die wunderbare, in Hamburg lebende und lehrende Pianistin Anna Vinnitskaya, die zu den Bernstein-Preisträgern zählt und für Rachmaninows Paganini-Rhapsodie vermutlich gleich zwei Händchen haben wird.

Dienstag 1. März 2022: Kammermusik im historischen Saal

Kammerkonzert der Lübecker Philharmoniker: 19.30 Uhr, Hoghehus, Koberg 2, Lübeck. Lübecker Philharmoniker spielen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Erwin Schulhoff und Mieczysław Weinberg. Mit dem Stück „Layon“ wird außerdem eine Uraufführung der Belgierin Baronin Jacqueline Fontyn zu hören sein. 2G-Tickets zu 15 Euro.

Mittwoch 2. März 2022: Lieder vom Abschied

Die halbe Stunde: 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Unter dem Motto „Eine kleine Weile – Lieder und Texte vom Abschied“ gestalten Sabine Burtzlaff, Stimme, und Volker Linde, Gitarre, Werke von Biermann, Brouwer und Holländer. Eintritt frei, Spende erbeten.

Donnerstag 3. März 2022: Orgeln in friedlicher Absicht

Orgelmusik zur Marktzeit : 12.05 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Eintritt frei. Spende erbeten.

: 12.05 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Eintritt frei. Spende erbeten. Orgelvesper für den Frieden: 18.10 Uhr, Anker-Gottes-Kirche Laboe am Brodersdorfer Weg 1. Ein musikalisches Abendgebet im Zeichen der Bitte um den Frieden: Die Kantorei Laboe, Schauspieler Christian Becker, Dr. Jan-Hendrik Puls und Kantor Eckhard Broxtermann an der Orgel gestalten gemeinsam eine Orgelvesper. Eintritt frei. Es gilt die 2G-Regel.

Freitag 4. März 2022: Psalmvertonungen im Schleswiger Dom

Psalmvertonungen aus drei Jahrhunderten: 20 Uhr, St. Petri-Dom, Schleswig, Süderdomstraße. Der Fachgruppenchor Kirchenmusik der Hochschule für Musik und Theater Hamburg singt Werke von Becker, Britten, Mauersberger, Mendelssohn, Scheidt und Sweelinck.An der Orgel spielt Domorganistin Mahela T. Reichstatt. Eintritt frei, Kollekte erbeten.

Sonnabend 5. März 2022: Klangfarben in kleinem und großen Format

Orgelmusik zur Marktzeit : 12 Uhr, Anscharkirche, Christanstraße 21, Neumünster. Sven Thomas Haase spielt Werke der französischen Romantik. Eintritt frei.

: 13.45 Uhr am Asmus-Bremer-Platz Kiel; 14 Uhr an der Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Der Philharmonische Chor Kiel und befreundete Mitsingende veranstalten angesichts des furchtbaren Krieges in der Ukraine zwei öffentliche Aufführungen von „Verleih uns Frieden“ von Heinrich Schütz als Bitte und Mahnung für den Frieden. Zutritt frei. Proben dafür finden am 1. März um 20.30 Uhr im Kieler Schloss (Festsaal) und am 5. März um 12.45 im Klaiber-Studio (Opernhaus) unter Einhaltung der 2Gplus-Regel statt. Gäste sind herzlich willkommen! Anmeldungen bitte unter: gerald.krammer@theater-kiel.de Klangfarben-Konzert : 17 Uhr, Andreaskirche in Kiel-Wellingdorf, Wischhofstraße 69. Anlässlich des Kirchweihfestes erklingt klangprächtige Bläsermusik zum einen aus der Zeit des Barock von Michael Altenburg, Thomas Leetherland und insbesondere von Melchior Franck. Zum anderen soll neuere Musik aus dem 20. Jahrhundert erklingen, unter anderem von Magdalene Schauss-Flake, Enrique Crespo, Werner Petersen und Hans Joachim Barth. Ausführende sind ein Blechbläsersextett mit Michael Koeppen, Christian Lemke und Matthias Lemke, Trompeten, Anja Reuter, Horn sowie Urte Kahlenberg und Klaus-Martin Eggers, Posaunen. Das Konzert findet unter der 3G-Regel statt. Der Eintritt ist frei.

: 19 Uhr, Bethlehem-Kirche, Möhrkestraße 9, Kiel-Friedrichsort. Der italienische Pianist Luca Pieruccioni spielt Werke von Muzio Clementi und Ludwig van Beethoven. Eintritt: 10 Euro / ermäßigt 5 Euro (für Mitglieder der „Società Dante Alighieri“ und der Interessengemeinschaft Bethlehem-Kirche Kiel-Friedrichsort e.V.) Gastspiel des NDR Elbphilharmonie Orchesters: 20 Uhr, Philharmonie in der Wunderino Arena, Europaplatz 1, Kiel. Cristian Măcelaru, Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters und des Orchestre National de France, dirigiert unter anderem Dmitri Schostakowitschs genialen sinfonischen Erstling in f-Moll. Solistin im Streiber-Konzert mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester ist Anna Vinnitskaya. Die Pianistin und Bernstein-Preisträgerin spielt Sergej Rachmaninows „Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43 für Klavier und Orchester“. 2G-Tickets ab 21.25 Euro bis 48,40 Euro.

Sonntag 6. März 2022: Alphorn und Bruckner-Rausch

: 11 Uhr, Philharmonie in der Wunderino Arena, Europaplatz, Kiel. Unter der Leitung von Gastdirigentin Johanna Malangré erklingt Anton Bruckners unter anderem wegen der Hörner-Intonationen so beliebte „Romantische“ Symphonie Nr. 4. In Daniel Schnyders Alphorn-Konzert verbinden sich Naturklänge mit Elementen aus Jazz und Klassik. Den virtuosen Solopart auf dem meterlangen Instrument spielt der in Berlin lebende Spezialist Arkady Shilkloper. Eine Einführung zum Vormittagskonzert bietet Konzertdramaturgin Dr. Waltraut Anna Lach um 10.15 Uhr im „Umgang E“ der Arena. 2G-Karten zu 17,70 Euro bis 41.50 Euro online oder über Telefon 0431 / 901 901 und www.theater-kiel.de Fanfare für die Orgel : 17 Uhr, St. Heinrich, Feldstraße 172, Kiel. Zu Gast an der Orgel ist diesmal Nikolai Karpov (St. Petersburg/Kiel). Der Eintritt unter 2G-Bedingungen ist frei. Maskenpflicht. Um Spenden wird gebeten.

: 17 Uhr, St. Heinrich, Feldstraße 172, Kiel. Zu Gast an der Orgel ist diesmal Nikolai Karpov (St. Petersburg/Kiel). Der Eintritt unter 2G-Bedingungen ist frei. Maskenpflicht. Um Spenden wird gebeten. Phil Extrakt mit Alphorn: 18 Uhr, Philharmonie in der Wunderino Arena, Europaplatz, Kiel. In ihrem vorabendlichen Kurzkonzert mit Moderation wiederholen die Kieler Philharmoniker unter der Leitung von Gastdirigentin Johanna Malangré Teile aus Bruckners „Romantischer“ Vierter Symphonie. Auch Alphorn-Solist Arkady Shilkloper ist zu erleben. 2G-Karten zu 13,75 Euro bis 31,90 Euro online oder über Tel. 0431 / 901 901 oder www.theater-kiel.de

Wie Ihre Konzertveranstaltungen den Weg hierher finden Sie möchten ein Konzert veranstalten und der Ort der Veranstaltung liegt in den Regionen in oder um Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster, Bad Segeberg oder Plön? Dann senden Sie uns bitte bis spätestens 10 Tage vor Beginn eine E-Mail mit den wichtigsten Daten (wann, wo, was, mit wem, wie teuer, woher die Tickets ...) sowie kostenfreiem Bildmaterial (gerne als jpg-Anhang in druckfähiger Auflösung; 1-2 MB Datenmenge ist ein guter Richtwert). Bitte senden Sie die E-Mail an: kulturredaktion@kieler-nachrichten.de sowie sh-termine@kieler-nachrichten.de oder kiel-termine@kieler-nachrichten.de. Dann wollen wir uns gerne darum bemühen, unsere Leser online über die Veranstaltungen zu informieren.

Montag 7. März 2022: Bläser und Orgel