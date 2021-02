Tom Jones und Gregor Porter: SHMF 2021 mit Hochkarätern besetzt

Lübeck

Zu den auffälligsten gehört der neue „Werftsommer“ in der Lübecker Kulturwerft Gollan, der im Sitz des Festivals Premiere feiert. Ein Wochenende lang ist das Gelände für spannende Acts reserviert, darunter die Hamburger Techno-Marching-Band Meute in Fußballteam-Stärke, Reggae-Sänger Patrice, die Berliner Pop-Band Die Höchste Eisenbahn, dazu die Singer/Songwriterinnen Miss Allie aus Lüneburg und Dorothea Kehr samt ihrer Band Dota sowie die Wiener Anti-Folk-Sängerin und Akkordeonistin Alicia Edelweiss.

Fokus auf den Austro-Pop

Einen Blick auf die Austro-Pop-Szene wirft das SHMF auch im Zuge der diesjährigen Schubert-Retrospektive und lädt zwei Urgesteine zum Festival ein: Wolfgang Ambros wird in Hamburg und Schenefeld von Günther Dzikowski und Roland Vogl begleitet, Rainhard Fendrich lässt sein Programm „Starkregen“ open air in Emkendorf hoffentlich nicht Realität werden. In Kappeln klärt die Tiroler Sängerin und Schauspielerin Katharina Straßer in ihrem Programm „Österreich für Anfänger“ über die Eigenheiten des Austro-Pop auf. „Wiener Soul“ nennt die Band 5/8erl in Ehr’n ihren Stil, „Yeah Yeah Yeah“ skandiert das Quintett in Büdelsdorf und Lübeck.

Aus Österreich stoßen auch zwei weitere Formationen hinzu. Die vier Klarinettisten von Faltenradio zeigen in Plön und Rellingen ihr neues Programm „Landflucht“, bei dem auch das „Faltenradio“, eine Harmonika aus der Steiermark, zum Einsatz kommt. Das siebenköpfige kabarettistische Blechbläser-Ensemble Mnozil Brass präsentiert auf der Kieler Krusenkoppel und in Norderstedt sein frisches Album „Phoenix“.

SHMF 2021: Hier finden die Konzerte statt

Wecker, Feidman, Wartke

Eigene Arrangements von Schubert-Kompositionen stellen Liedermacher Konstantin Wecker und das aus Musikern der Berliner und Wiener Philharmoniker zusammenstellte Ensemble Philharmonix vor. „Happy Birthday Astor Piazolla - Klezmer goes Tango!“ gratuliert der 84-jährige Klarinettist Giora Feidman seinem Landsmann und Pionier des Tango Nuevo zum 100. Geburtstag mit Konzerten in Altenhof und Elmshorn. Dort tritt auch Sänger und Pianist Bodo Wartke auf mit seinem Musikkabarett-Programm „Wandelmut“.

Jazz und Pop auf hohem Niveau

„It’s Really Me!“ versichert die dann 80-jährige Pop-Sängerin Esther Ofarim in Anspielung auf ihre LP mit dem Titel „Is It Really Me!“ (1965) ihrem Publikum in Wedel und Hasselburg. Das hochkarätig besetzte Jazz-Quartett 4 Wheel Drive mit Nils Landgren, Michael Wolly, Lars Danielsson und Wolfgang Haffner tritt in Meldorf auf.

Programmgemäß „For You“ singen und spielen Thomas Quasthoff & Friends in Lübeck. Und seine Popsongs interpretiert der belgische Pop-Star Milow in der Elbphilharmonie unplugged zusammen mit dem Mikis Takeover Ensemble.

Axel Prahl, Ulrich Tukur: Singende Schauspieler beim SHMF 2021

Schauspieler Axel Prahl singt bekanntlich auch und zwar in Warder und Eutin Lieder vom aktuellen Album „Mehr“ - mit seinem Inselorchester im Rücken. Ulrich Tukur & die Rhythmus-Boys feiern 25-jähriges Bestehen mit ihrem Jubiläumsprogramm „Rhythmus in Dosen“ in Strande, Niebüll und Lüneburg. In Neustadt, Wotersen und Wöhrden präsentieren Selig-Sänger Jan Plewka und Marco Schmedtje ihr Programm „Between The Bars“ unter anderem mit Songs von Rio Reiser, Simon & Garfunkel.

Zwei Hochkaräter des SHMF-2021-Programms

Last but keinesfalls least nochmal fix zurück den Bogen geschlagen zu zwei der Großkaliber im Programm: Tom Jones lässt in der Kieler Wunderino-Arena seine fast 60-jährige Karriere im Musikbusiness mit Hits von „Delilah“ bis „Sexbomb“ Revue passieren, während sich Gregory Porter, der Jazz-Star mit dem sämigen Bariton, in der Neumünsteraner Holstenhalle wohl auf sein Album „All Rise“ aus dem vergangenen Jahr fokussieren wird.